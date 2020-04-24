Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan, immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan, immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan, immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

6 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüse karşı kullanılan immün plazma tedavi yöntemi konusunda vatandaşlara sosyal medya üzerinde bağışçı aramamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan, immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüse karşı kullanılan immün plazma tedavi yöntemi konusunda vatandaşlara sosyal medya üzerinde bağışçı aramamaları konusunda uyarılarda bulundu. Genel Başkan Kınık, "Covid rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması, ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok" dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) ülkemizde de görülmesinin ardından yüzbinlerce vatandaşa yardım ulaştıran Türk Kızılay'ı Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlarını sürdürmeye devam edecek. İftar sofralarını bereketlendirmek için 'Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna' sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin yapacağı bağışlar ile yurtiçinde ve yurtdışında milyonlarca insana yardım ulaştırılacak. Kampanyaya ilişkin düzenlenen basın açıklamasında Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bilgi verdi. Konuşmasında korona virüse karşı etkili tedavi yöntemleri arasında yer alan immün plazma hakkında da bilgi veren Kınık'ın konuşmasının ardından Kızılay ekipleri, vatandaşlara Ramazan pidesi dağıtmak üzere yola çıktı.


"Dayanışmayla aşılacak bir süreç"


Kampanya hakkında bilgi veren Genel Başkan Kınık, "Ramazanın ilk günü olması nedeniyle pide, su vs. malzemeleri ulaştırmak için sahadalar. Bugün 10 binlerce Kızılay gönüllüsü bu illerimizin tamamında ve mahallerimizde vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için çalışıyorlar. Bu süreç dayanışmayla aşılacak bir süreç" dedi.


"Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın eş güdümüyle dağıtılacaktır"


Açıklamasında korona virüsünde tedavide önem teşkil eden immün plazma yöntemi hakkında da konuşan Kınık, "Toplum sağlığı hizmetleri çerçevesinde özellikle immün plazma bileşenlerinin 'Kovid' rahatsızlığı geçirmiş vatandaşlardan alınarak hastalara ulaştırılması konusunda şu an seferberlik durumundayız. Ülke genelinde yaklaşık 3 bin Covid rahatsızlığı geçirmiş vatandaşımızla doğrudan temas kurulmuş durumdadır. 2 bin 800 vatandaştan bin 150'si immün plazma bağışı yapabilecek durumdadır. Bu çerçevede 400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış, geri kalanlarla ilgili test işlemleri devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde immün plazma bileşenine ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın eş güdümüyle dağıtılacaktır" dedi.


"10 milyon insana ulaşacak 207 milyon liralık bütçeyle yola çıktık"


Ramazan ayı boyunca 10 milyon insana ulaşacaklarını belirten Genel Başkan Kınık, "Ramazan noktasında Kızılay 10 milyon insana ulaşmayı hedefleyerek kampanya başlattı. 'Yeter ki inan buna' ismiyle bir kampanyayla 10 milyon insan ulaşma hedefine devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak nakit desteklerimiz işini kaybetmiş olan genç çiftlerimize, çocuğu olan dullarımıza, yetimlerimize ulaşmak üzere 10 milyon insana ulaşacak 207 milyon liralık bütçeyle yola çıktık. Vatandaşlarımızın destekleriyle bu bütçeyi arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan 20 bine aşkın AŞ evimizden günlük yaklaşık 100 bin sıcak yemeğimiz vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Diğer taraftan gıda yardımlarımız, 400 liralık nakit desteklerimiz dağıtılmış olacak" diye konuştu.


"Bağışı verebilecek herkese ulaşıyoruz"


Vatandaşların immün plazma ihtiyacında bağışçılara doğrudan ulaşamayacaklarını belirten Kınık, "Kesinlikle Kovid rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması, ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok. Burada tek yetkili Kızılay. Sağlık Bakanlığımızın paylaşmış olduğu verilerle, biz bütün bağışçılarımıza doğrudan temas ediyoruz. Onları süreçle ilgili bilgilendirip ikna ediyoruz. İmmün plazmalarını alarak hastanelere ulaştırıyoruz. Herhangi bir şekilde bu bileşen bir ticarete konu yapılamaz. Sosyal medya üzerinden yapılan aramalar konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Acıları var. Anlıyoruz. Biz, potansiyel olarak bu bağışı verebilecek herkese ulaşıyoruz. Onlardan aldığımız immün plazma bileşenlerini de Sağlık Bakanlığımızın listesi çerçevesinde hastanelere saat kaybetmeden ulaştırıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:38 Kaynak: İHA

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