Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kırık - bağış töreni ve açıklamalar - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kırık ve Johnson and Johnson firması Genel Müdürü Derya Ross'un gelişi
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kırık'ın basın açıklaması
Johnson and Johnson firması Genel Müdürü Derya Ross'un basın açıklaması İSTANBUL - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kırık, Kızılay'a 200 bin dolarlık bağışta bulunan Johnson and Johnson firması Genel Müdürü Derya Ross ile konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:34 - Kaynak: AA
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