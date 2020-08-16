Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem farkındalığı için pedal çevirdi - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem farkındalığı için pedal çevirdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle deprem konusunda farkındalığı artırmak için düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle deprem konusunda farkındalığı artırmak için düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

Depremde yaşanan acıları unutturmamak, deprem gerçeğine ve sonuçlarına dikkati çekmek için Türk Kızılay tarafından "Artçılar Kalbimizde" sloganıyla düzenlenen etkinlik için Kızılay gönüllüsü bisikletliler Düzce'deki Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Düzce Bisiklet Derneği üyesi 30 sporcu, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın'ın verdiği startla Sakarya'ya hareket etti.

Etkinliğin Kocaeli ayağında ise Kızılay gönüllüsü bisikletliler İzmit Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) üyesi 20 sporcu, Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek, Türk Kızılayı İzmit Şube Başkanı Halil Kesikbaş ve KOBİDOS Başkan Yardımcısı Tuğberk Atar ile polis eskortu eşliğinde Sakarya'ya hareket etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediye önünde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Kızılay gönüllüsü bisikletliler, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile polis eskortu eşliğinde yaklaşık 30 kilometre pedal çevirerek programın son ayağı olan Sakarya Park'a ulaştı.

"Kızılay afet bilinci oluşturmaya çalışıyor"

Burada düzenlenen etkinlikte konuşan Kınık, insanların deprem ve çeşitli afetlere karşı yapması gereken birtakım faaliyetleri olduğunu söyledi.

Bugün hep beraber bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Kınık, "Düdük pek çok can kurtardı. Bundan sonra da ümit etmiyoruz ama kurtarmaya devam edecek. 'Sesimi duyan var mı?' diye bağırdığımızda 50 kuruşluk düdük enkaz altında kalan insanlarda olsaydı belki pek çok canın hayatı kurtulacaktı." ifadelerini kullandı.

Kınık, bugün alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken faaliyetleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hamdolsun devletimiz afet konusunda güçlendi. Afet kanunumuzu değiştirdik, AFAD'ımızı kurduk. Devletimizin bütün kurumlarında Türkiye Afet Müdahale Planları yapıldı. Hazır mıyız? Yeterince değiliz, daha fazla hazır olmalıyız. Bugün yapmaya gayret ettiğimiz şey; Kızılay olarak devletimizin aldığı tedbirlere, oluşturduğu kapasitelere destek olmak adına toplum temelli bir afete hazırlık ve seferberlik oluşturmak. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar Kızılayımız toplumumuzda afetlere hazırlık bilinci, afetlere müdahale bilinci ve afetler olduktan sonra da dayanışma ve toparlanma bilinci oluşturmak için çaba gösteriyor ve gösterecek."

Afetsiz bir dünya düşünülemeyeceğine işaret eden Kınık, yapılması gerekenin afete hazır olmak olduğunu dile getirdi.

"Depreme hazır olmalıyız"

Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu da "hiç olmayacak" denilen felaketin 21 yıl önce bu bölgede yaşandığına dikkati çekti.

Artçıların kalplerine her vuruşunda aslında kendilerine "Ne kadar hazırız?" sorusunu hatırlatması gerektiğini vurgulayan Emiroğlu, "Bizler ne kadar hazır olursak 21 yıl önce yaşadığımız felakette hissettiğimiz şoku, acıyı bir daha hissetmeyeceğiz demektir." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Allah'tan bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni etti.

O dönem Erenler Belediye Başkanı olarak görev yaptığını, kendisinin de evinin yıkılıp enkazdan çıktığını anlatan Yüce, "Vatandaşlarımızla yaralarımızı sararak hep birlikte bugünlere geldik. Böyle bir etkinliği düzenledikleri için Türk Kızılaya teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem farkındalığı için pedal çevirdi

Kızılay, Deprem, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:58

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem farkındalığı için pedal çevirdi - Son Dakika
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