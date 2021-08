Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "Geçen yıl 37 milyon insana yardım ulaştırmışız" - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti. Kınık, burada yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 37 milyon insana yardım ulaştırmışız. Bunun yaklaşık 9 milyonu yurt dışında, 50 farklı ülkede" dedi.

Vali Cüneyt Epcim, bölge ziyaretleri kapsamında Bayburt'a gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığındaki heyetle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Vali Epcim, Kızılay'ın Türk Milleti'nin gururu olan bir teşkilat olduğunu ifade ederek kendilerine Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Köklü geçmişe sahip kurumun dünyanın önde gelen sivil yardım kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, "Devlet ve millet olarak Türk Kızılayı'nı bugünlere taşımış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son dönemde samimiyetle ifade etmek gerekir ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, Kerem Kınık Bey'in liderliğinde Kızılay çok büyük bir atılım gösterdi. Şu anda Türkiye'de acil durum yönetimi ve sosyal yardım noktasında devletimizin, milletimizin destekçisi olarak, mazlum coğrafyalarda çok önemli hizmetler veren bir yapıya dönüştü. Bundan dolayı başta sizleri Genel Başkan olarak, yöneticilerinizi tebrik ve takdir ediyoruz." diye konuştu.

Vali Epcim, sosyal çalışmalarda Kızılay'la yakın işbirliği içerisinde olduklarına değindi. Bayburt'ta bu anlamda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün önemle üzerinde durulduğuna dikkat çeken Vali Epcim, "Kendi ölçeğinin beş kat üzerindeki şehirleri geçen oranda yardım topluyoruz. Zaman zaman yapılan yardım kampanyalarında Bayburt olarak 500 bin nüfuslu şehirlerden daha fazla yardım topluyoruz. Bunu samimiyetle ifade ediyorum. Şu anda Suriye'de yapılan briket ev kampanyasında Bayburt olarak en fazla destek veren otuzuncu il konumundayız. Kendimizden 10 kat fazla destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, sahadaki etkin çalışmanın yardım kampanyalarına katılımda önemli etkenlerden olduğuna işaret etti. Kızılay'a vatandaşların desteğinin üst düzeyde olduğuna vurgu yapan Vali Epcim şöyle devam etti: "Nüfusumuzun kat kat üzerinde, ülke genelindeki yardım kampanyalarına destek veriyoruz. Suriye başta olmak üzere deprem bölgesine gönderdiğimiz yardımlar bizim ölçeğimizin çok ötesinde. Bundan şu sebeple bahsediyorum; Bayburt nüfus itibariyle küçük görülebilir fakat infak ve zekat kültürü açısından kendi ölçeği üzerinde olduğu için Kızılay açısından buraya ilişkin bir yatırım planlaması olursa boşa gitmeyecektir. Gelecekte de bu desteklerin artan bir şekilde, infak kültürünün de etkisiyle daha önemli noktalara gelebileceğini değerlendirmekteyiz."

Vali Epcim, ihtiyaç duyulan noktalarda Kızılay'a destek vermeye hazır olduklarını yineledi.

Kızılay'ın 153 yılı geride bıraktığını bildiren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Bayburt'ta yürütülen çalışmaların yüz yıl geriye uzandığına arşivlerde yer aldığını kaydetti. Bahse konu belgelerin yardımlaşma geleneği açısından dikkate değer olduğunu bildiren Başkan Kınık, "Hilal-i Ahmer Cemiyeti Bayburt'ta bir dar-ül aceze açmış. Bir rehabilitasyon hastanesi açmış. Kurulduğu günden bu yana hep devletine destek olmak, milletine hizmet etmek için tamamen gönüllülük ve bağış gücüyle ayakta kalmış. Geçen yıl 37 milyon insana yardım ulaştırmışız. Bunun yaklaşık 9 milyonu yurt dışında, 50 farklı ülkede Ülkemizde de kan hizmetleri, kök hücre hizmetleri, Covid plazma hizmetleri, afet ve yoksullukla mücadele, insani yardım temelli hizmetler konusunda çalışıyoruz. Bu çerçevede Türkiye'deki afet risklerinin yerel dinamiklerle tekrar değerlendirilmesi, insani yardım, kalkınma ve yoksulluk haritalandırmasının yapılması, nüfus hareketlilikleri, coğrafi etmenler anlamında bir stratejik plan oluşturduk. Bu stratejik planda, mikro ölçekli, ilçeler düzeyinde kendimize 2030'a kadar bir eylem planı belirledik. Burada temel üç vazifemiz, toplum sağlığı, afet, insani yardım alanlarındaki görevlerimizle ilgili şubelerimize destek vereceğiz. Yani yereli kalkındırıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Kınık, plan doğrultusunda illerdeki Kızılay şubelerini merkez yapısına kavuşturmaya çalışacaklarını belirtti. Bu çerçevede her ilde Kızılay Külliyesi yaklaşımını benimsediklerini aktaran Kınık, "Burada birincil olarak aslında yapmaya çalıştığımız toplumsal mukavemet. Yani insanların olağanüstü durumlara, afetlere toplumun hazırlanması. Bunun için eğitim verilmesi. Bir akademi kurduk. Kızılay Akademi bünyesinde sertifikasyon programlarımız var. Online ya da yerinde eğitimlerle Türkiye'de yaklaşık 35 civarında sertifikasyonla ilk yardım sertifikası veren merkezimiz var. Bunu her ilimize yaygınlaştıracağız. İlk yardım sertifikası olan vatandaş sayısını artırmak durumundayız. Bu çok önemli. Temel afet bilincine sahip, basit arama kurtarma yapabilen insan sayısını artırmalıyız. Bugün afetler, olağanüstü durumlar dediğimizde en organize güç kendini bunun için yetiştirmiş Türk Silahlı Kuvvetleri Biz Kızılay olarak onlarla her tarafta beraberiz. Burada da sivil unsur olarak gönüllü ve milletin gücünü sistemli bir şekilde buna entegre edebilirsek Allah'ın izniyle daha güçlü bir mukavemet bu anlamda sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Fetani Battal'da Kızılay'ın Türkiye'nin yüz akı bir kuruluşu olduğunu ifade etti. Kızılay'ın birliktelik ruhu ve enerjisinin takdire şayan olduğunu da sözlerine ekleyen Milletvekili Battal, "Bütün dünyada bunun yansımalarını görüyoruz. Nerede Kızılay'ın çadırını, bir kuruluşunu ya da sembolünü görsek gurur duyuyoruz bununla." dedi.

Milletvekili Battal, Kızılay'ın Bayburt'ta yapımını planladığı projelere ilişkin destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette Milletvekili Fetani Battal, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Denetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Özel Kalem Müdürü Burak Ünver, Şube Hizmetleri Uzmanı Taha Arı, Kızılay Bayburt Şube Başkanı Hümeyra Çelik, Kızılay Bayburt Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat yer aldı. - BAYBURT