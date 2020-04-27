KIZILAY GENEL BAŞKANI KEREM KINIK İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİNDEKİ GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIZILAY GENEL BAŞKANI KEREM KINIK İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİNDEKİ GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞTI - Son Dakika

KIZILAY GENEL BAŞKANI KEREM KINIK İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİNDEKİ GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞTI

6 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülke genelinde toplam almış olduğumuz immün plazma bağışı sayısı 567'ye ulaştı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülke genelinde toplam almış olduğumuz immün plazma bağışı sayısı 567'ye ulaştı. Şu anda Kızılay'dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız bin 66'dır. Bu çerçevede bundan önce bini aşkın hastamıza ulaşan immün plazma, bundan sonraki süreçte de aynı hızda daha da artarak ve daha güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, koronavirüse karşı immün plazma tedavisi ve tedavinin daha hızlı ve güvenli olması için patojen inaktivasyon test cihazlarının kullanılmasına ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ortak basın toplantısı düzenledi. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'nden online olarak yapılan toplantıda Dr. Kerem Kınık, "Kızılay arayıcılığıyla temas kuran immün plazma verebilecek olan 3 bin 805 vatandaşımızın yaklaşık bin 490 tanesi plazma bağışına uygun olarak tespit edilmişti. Bu plazma bağışına uygun olan vatandaşlarımızın bir kısmının uygunlukla ilgili son test işlemleri devam etmektedir. Yaklaşık 627 vatandaşımız uygunluğunun teyidini beklemektedir. 484 vatandaşımız da şu anda 14 ilimizdeki plazma aferez merkezlerimizde randevularıyla birlikte plazma alım işlemleri sürmektedir. Şimdiye kadar 380 adet immün plazma bağışını bu anlamda Kızılay aldı. 892 immün plazma bileşenine bu anlamda alınan bağışlar, plazmalar çevrildi" dedi.

"ÜLKE GENELİNDE İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI SAYISI 567'YE ULAŞTI"

Kınık, "Transfüzyon merkezleri, Kızılay dışındaki plazma bağışını alan merkezleri ve süreli kan merkezleri de yaklaşık 187 adet immün plazma bağışı aldılar. Yani ülke genelinde toplam almış olduğumuz immün plazma bağışı sayısı 567'ye ulaştı. 567 immün plazma bağışçısı vatandaşımızın bağışladığı plazmalar, bini aşkın immün plazma bileşenine dönüştürüldü ve kovid nedeniyle rahatsızlık çeken vatandaşlarımıza endikasyon ve sıra çerçevesinde ulaştırıldı. Şu anda Kızılay'dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız bin 66'dır. Bu çerçevede bundan önce bini aşkın hastamıza ulaşan immün plazma, bundan sonraki süreçte de aynı hızda daha da artarak ve daha güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır" şeklinde konuştu.

"PLAZMA BAĞIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ"

14 ilde toplanan bağışların 38 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını aktaran Kınık, "Bundan sonraki süreçte de özellikle kovid rahatsızlığını atlatmış olan ve üzerinden 14 gün geçmiş olan 18-60 yaş arasında 50 kilogramın üzerinde, gebe kalmamış kadınlar ve kan bağışında herhangi mahsuru bulunmayan vatandaşlarımızın plazma bağışları çok önemli" dedi. "Şu ana kadar gelinen noktada Türkiye'nin immün plazma noktasında dünyada en hızlı aksiyon alan ülke olduğunu söyleyebilirim" diyen Kınık, " Kullanılan metotlarımız ve klinik yaygınlığı itibariyle de dünyada en geniş immün plazma bileşeni kullanan ülkelerden biri olduğumuza söyleyebiliriz. Hastalanma ve ölüm oranlarına da olumlu anlamda etki ettiğini istatistiklerden görüyoruz" şeklinde konuştu. Kınık, bundan sonra oluşabilecek ikincil dalgalarda daha erken immün plazma bileşenlerinin kullanılması için ihtiyaç fazlası bileşenlerin Kızılay bio bankalarında eksi 25 santigrat derecede dondurularak saklanması için çalıştıklarını kaydetti. Plazmalar içerisinden koronavirüse karşı antikorların ayrıştırılarak ilaç formuna dönüştürülmesi sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kınık, Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkür ederek kendi kapasiteleri için ayırmış oldukları cihazları, bir feda anlayışıyla İstanbul ve Ankara'daki Kızılay merkezlerine kurduklarını belirtti.

"KAN BAĞIŞI ORTALAMANIN YARISININ ALTINA DÜŞTÜ"

Koronavirüsten dolayı kan bağışlarının azalmasına ilişkin bir soru üzerine, Dr. Kınık, "Yaramıza parmak bastınız, ortalama iş günü için 5 bin civarında almamız gereken kan bunların yarısının altına düştü. Bu doğaldır. Bütün dünyada böyle, kan merkezlerine gidiş azaldı" dedi. Stoklarının her türlü kötü şart ve senaryolara uygun olması gerektiğini ifade eden Kerem Kınık, şu an asgari stok seviyesinin zorlandığını belirtti. Kınık, sürekli düzenli kan alması gereken vatandaşlar için kan bağışının devam etmesi gerektiğini, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kan ve plazma bağışının kapsam dışında bırakıldığını da kaydetti. Kınık, Ramazan ayında kan bağışı için mesai saatlerini iftar ve sahura göre ayarladıklarını da söyledi.

REKTÖR ALİ GÜR: "PROJEYİ BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYALIM İSTEDİK"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise yaklaşık bir ay önce 28 Mart'ta Türkiye'de özellikle kovid ile mücadelede patojenden arındırılmış immün plazma tedavisini gündeme taşıdıklarını belirterek Sağlık Bakanlığı, Kan ve Kan Ürünleri Daire Başkanlığı'nın yönlendirmesi ve Kızılayın talebi üzerine bu projeyi İstanbul ve Ankara'ya taşıdıklarını kaydetti. Bunun topyekün bir milli mücadele seferberliği olduğunu söyleyen Gür, "Gaziantep'te belli bir kaç hastaya uygulamaktansa projeyi bütün Türkiye'ye yayalım istedik. Biz Kızılayımız'la ortak proje üretttik" dedi. İmmün plazma tedavisi denenmesi gereken önemli bir tedavi alternatifi olduğunu ifade eden Gür, bunu yaparken üç soruya yanıt verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Birincisi, bu plazmaları aldığımızda plazmalarımız güvenli mi? Bu sorunun cevabını birkaç açıdan vermemiz gerekiyor. Patojenler, mikroplar ve diğer zararlı maddeler açısından. Bizim Türkiye'ye getirmiş olduğumuz riboflavin dediğimiz B2 vitaminiyle kombine edilmiş ışınlama sistemi Türkiye'deki ilk ve tek teknoloji. Bununla birlikte biz, patojenlerden arındırıyoruz. Bu büyük bir avantaj. İkincisi, Türkiye'de yapılmış olan bu arındırma sistemi Kovid'de etkin mi? Kovid'de etkin etkin olduğuna dair bilimsel çalışmalar var. Üçüncüsü, özellikle yoğun bakımda akciğer solunum kapasitesi azalmasına bağlı olarak akut solunum sıkıntısından kaybediyoruz hastaları. Bu sistem, akciğerdeki solunum sıkıntısına sebebiyet veren iltihabı başlatan faktörleri yok ediyor. Türkiye'ye getirmiş olduğumuz bu sistem ile hastada ciddi bir rahatlama sağlıyor."

"DONÖRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin en etkin ve dünyanın en güvenilir kan plazma sisteminin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Ali Gür, "Donörlere ihtiyacımız var, iyileşmiş olan hastalarımız lütfen bu konuda biraz kendileri de fedakarlık yapsınlar. Donörlerimizin bağışlayacağı kanlarla yeni hastalarımıza, yoğun bakımdaki kritik hastalarımıza fayda verelim diyoruz" şeklinde konuştu. Sistemin ne katacağı sorusuna ise Ali Gür, "Daha etkin, daha güvenliir ve daha hızlı. Zararsız, B2 vitamini olduğu için zaten gıdalarda da var. İkincisi çok hızlı, diğer sistemler yaklaşık olarak 24 saatte ancak arındırma yapabilirken bu sistem 7 dakikada arındırma yapabiliyor" dedi. Sistemin hangi ülkeden getirildiğine ilişkin soruya ise Gür, il olarak Gaziantep Üniversitesi'nde radyoaktif madde üretim merkezi kurmak üzere Sanayi Bakanlığı desteğiyle proje aldıklarını, bu projeyi hayata geçirirken yeni projeler ekleyebileceklerini düşünerek dünyada en hızlı, en etkin arındırdırılmış kan profili oluşturma çalışmaları yürütürken Japonya'da bir sistemin çok etkin olduğunu gördüklerini, üniversite olarak getirmek isterlerken kovidin başladığını ve süreci hızlandırdıklarını anlattı. Gür, Japonya menşeili bir ürün olduğunu ve dünyada 20 ülkede kullanıldığı bilgisini de verdi.

KIZILAY GENEL BAŞKANI KEREM KINIK İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİNDEKİ GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Kızılay, Kınık, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:43 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor         
00:42
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik         
00:28
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı         
00:11
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti         
00:00
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor         
23:56
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz         
23:37
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu         
23:35
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı         
23:21
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu         
23:01
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış         
22:52
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek         
22:47
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
22:43
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek         
22:42
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı         
22:33
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık         
22:33
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti         
22:28
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi         
22:12
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı         
21:57
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi         
21:57
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı         
21:47
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti         
21:46
Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı         
21:33
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz         
21:22
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım         
21:13
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor         
20:59
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz         
20:58
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi         
20:50
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak 4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak         
20:50
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı         
20:47
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 02:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KIZILAY GENEL BAŞKANI KEREM KINIK İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİNDEKİ GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]