Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı - Son Dakika
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Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı

13.05.2023 14:42

Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satışı yapması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Kızılay Başkanı Kerem Kınık dün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kınık, yarınki seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini duyuran bir paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş depremlerinin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık dün istifa ettiğini duyurdu.

"ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM"

İstifa haberi yankı uyandırırken Kınık, sosyal medya hesabından yarın düzenlenecek seçimlere yönelik paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kınık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum ve ortak geleceğimizi ilgilendirdiği için bunun nedenlerini sizinle de paylaşmak istiyorum" dedi.

Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı

Kınık, paylaşımında desteğinin nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:

  • Davası Hak, milleti adına fedakarca yüklendiği derdi sahici bir lider
  • Siyaset ve yönetim metodu erdemli, sonuç odaklı, çevik ve test edilmiş
  • Dünyanın tartışmasız en tecrübeli ve başarılı liderlerinden biri, çok sayıda ulusal ve uluslararası karmaşık krizi yönetmiş sakin, kesin inançlı, istişareye açık, akılcı ve cesur bir lider
  • Köklü ve yaklaşılması riskli sorunlarla açıktan yüzleşebilen, yanlış olduğunu anladığı hususlardan vazgeçebilen, eksiklikleri kabul edip helallik isteyen, hakkı ve haklıyı ise sonuna kadar savunan cesur ve mütevazı bir insan
  • Doğuştan gelen özellikleri ve hayatı boyunca verdiği mücadelenin ona kattıkları ile rakip ve düşmanlarının dahi takdir ettiği, onu destekleyenlerin ise hayranlık bağı kurduğu, ekibini vizyonuna kalpten inandırabilen karizmatik bir lider
  • Alçakgönüllü, olgun, merhametli, güvenilir, karşısındakini dinleyen, ona değer verdiğini hissettirebilen, duyarlı, sezgi gücü yüksek, zeki, çalışkan ve girdiği her yarışı bileğinin hakkı ile kazanmış bir insan
  • Türkiye'nin ayağına bağlanmış askeri, bürokratik, ideolojik, aristokratik ulusal ve küresel tüm vesayet prangalarından ülkeyi özgürleştirmiş, kendisini yok etmek için uluslararası destekle yapılan askeri darbeyi milletinin gücü ile savuşturmuş mücadeleci bir lider
  • Yaptığı yönetişim reformu ile devlet ve siyaseti millet ve onun değerleri ile yakınlaştıran, siyasi paradigmayı kökünden değiştirip milletin değerlerine savaş açarak küresel vesayet ve yerli işbirlikçi güç koalisyonları sayesinde iktidarı ele geçirme yolunu kesin olarak kapatan bir devrimci
  • 70'lerin 80'lerin 90'ların dünyasında ülkeler büyürken darbe ve baskılarla geri bıraktırılan Türkiye'ye 20 yılda çağı yakalattıran bir hizmet eri
  • İnsanına öz güven kazandıran, inancının izzeti ile küresel zulüm düzenine başkaldıran, sadece milletimize değil dünya mazlumlarına da cesaret ve umut veren gerçek bir yeryüzü lideri
  • Ülkemizin bu fırtınalı dünyada tam da bu dönemde usta bir kaptana ihtiyacı var, Erdoğan yeryüzünün bir değeridir ve bu değerin kıymetini dünya bilmektedir, biz de bilelim. Rabbim doğrularla beraberdir.
YORUMLAR (1)
  • Yusuf YÜCE: Kerem efendi sen önce kendi kaybettiğin itibarını temizle önce sonra başkasına referans ol. Cevap Yaz 83 35 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı - Son Dakika
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