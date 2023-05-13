Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı

Seçimde kimi destekliyor? Dün istifa eden Kerem Kınık'tan dikkat çeken mesaj

60 yaşına kadar desteklediği partiden vazgeçen ünlü modacı, oy vereceği ismi ilan etti

Kılıçdaroğlu seçim maratonunu böyle bitirdi! En özel durağı sona saklamış

Kahramanmaraş depremlerinin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık dün istifa ettiğini duyurdu.

"ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM"

İstifa haberi yankı uyandırırken Kınık, sosyal medya hesabından yarın düzenlenecek seçimlere yönelik paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kınık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum ve ortak geleceğimizi ilgilendirdiği için bunun nedenlerini sizinle de paylaşmak istiyorum" dedi.

Kınık, paylaşımında desteğinin nedenlerini ise şu şekilde sıraladı: