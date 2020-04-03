Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme... - Son Dakika

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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme...
6 saat önce
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:18 Kaynak: İHA
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