Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs hastalarına plazma tedavisine ilişkin bilgilendirme... - Son Dakika

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı

Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı