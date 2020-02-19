Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık saz çaldı, genç gönüllüler şarkı söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık saz çaldı, genç gönüllüler şarkı söyledi - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık saz çaldı, genç gönüllüler şarkı söyledi

6 saat önce

İstanbul'da yaşayan Kızılay gönüllüleri 'Genç Kızılay Büyük İstanbul Buluşması' programı ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde bir araya geldi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık saz çaldı, genç gönüllüler şarkı söyledi, System.String[]

İstanbul'da yaşayan Kızılay gönüllüleri 'Genç Kızılay Büyük İstanbul Buluşması' programı ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde bir araya geldi. Etkinlikte Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık saz çaldı, genç gönüllüler ise şarkı söyledi.


Gönüllü Genç Kızılaylılar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Genç Kızılay Büyük İstanbul Buluşması" programı adı altında bir araya geldi. Büyük buluşmadaki programa Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genç Kızılay Genel Başkanı Emre Koç, Genç Kızılay İstanbul Başkanı Berat Akova ve çok sayıda gönüllü geç Kızılaylılar katıldı.


Salonu tıklım tıklım dolduran genç gönüllüler giydikleri kırmızı yelekleri ile adeta salonu kırmızıya bürüdüler. Genç Gönüllüler Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı büyük coşku ve "Güçlü Kızılay Güçlü Türkiye" tezahüratları ile karşıladılar.


Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ise başlayan program Genç Kızılay İstanbul faaliyet tanıtım videosu ile devam etti. Daha sonrasında Genç Kızılay Gençlik Müzik Grubunun müzik performansı sergiledi. Genç Kızılay gönüllüleri telefon flaş ışıklarını açarak müzik grubunun söylemiş olduğu şarkılara eşlik etti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise müzik grubu ile birlikte saz çaldı, genç gönüllüler de şarkı söyledi.


Sohbet havasında devam eden programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,"Bu salonu böyle görmek sizi böyle heyecanlı görmek kırmızılarınızı giyip gelmişsiniz sizi kırmızılar içinde görmek hayatta aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi çok teşekkür ediyorum. Bu hareket, bu kırmızı hareket, bu iyilik hareketi tam 152 yıldır kesintisiz, savaşta, depremde, kıtlıkta her türlü olağanüstü durumda yoluna devam etmiş büyük bir hareket. Bu hareketin 2020 yılındaki güç veren insanları destek veren insanları yöneticiler sizlersiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Kızılay, Kınık, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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