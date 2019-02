Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Her Gün 70 Bin İnsana Ulaşmamız Gerekiyor"

DÜZCE(İHA) – Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının geçen yıl 23 milyon insana ulaştığını bu yıl hedefin ise 30 milyon olduğunu belirterek "Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerekiyor" dedi.

Kızılay Düzce Şubesi Genel Kuruluna geniş katılımla yapıldı. Kongreye katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Türk Kızılay'ının yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Kınık, Kızılay'ın 150 yıldır kesintisiz din, dil, ırk ayrımı göstermeksizin koşan merhamet çınarı olduğunu belirterek "Bugün milletimizin omuzlarında yükselen bu kırmızı hilal Türk Kızılay 150. yılını idrak ediyor. Milletimizin suladığı bir çınardır. Biz tarihin köklerinden gelen ve atiye doğru akan büyük bir nehiriz. Türk milleti iyiliğin öncülüğünü yapmış her zaman iyiliği adaleti dünyada yükselten ve her zaman bu iyilikleri ile gündeme gelen bir millettir. Böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Aslında Kızılay milletin kuvvetidir" dedi.



"Gelirlerimizi 7 kat arttırdık"



Dr. Kınık, Kızılay'ın kurumsal dönüşümünü tamamladığını belirterek, "Kızılay nereye gideceğini bilen bütçe gelirlerini 7 kat arttırmış, devletimizden gelir katkısı almaksızın, bağışçıların destekleriyle işlerini yürüten büyük bir yardım hareketidir. 2018 yılında 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Bu yıl ki hedefimiz 30 milyonun üzerine çıkarmak. Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Koymuş olduğumuz stratejik hedeflerden bir uluslararası etkinliğimizin arttırılmasıydı" şeklinde konuştu.



"Afetlere hazır bir toplum olmalıyız"



Kınık, yardım alan değil kendine yeten aileler oluşturmak istediklerini belirterek "Hedef toplumu aileyi ve bireyi güçlendirmeye çalışacağız. Yardım alan değil kendi kendine yeten birey ve aileler oluşturacağız. Afetlere hazır bir toplum için Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim vereceğiz. Toplum bilinçli ise toplum hazırsa afetin hasarları da az olur. Bu topraklar afet yaşayan topraklardır. Hazırlıksız yakalanan toplumlar daha fazla zarar görür. Ruh sağlığı, ideallerimizi toplumsal değerleri gençlere aktarmak, birbirine güvenen, birbirinin kuyusunu kazmayan, dedikodu yapmayan, ahlaklı gençler yetiştirmek zorundayız. Güçlü bir gençlik teşkilatı kurduk ve çalışıyoruz" dedi.



Milletvekili Ayşe Keşir, Kızılay genel kurulunun hayırlı olmasını diledi. Milletvekili Ümit Yılmaz, "Ülkemizin en öneli kuruluşlarından biri olan bizde deprem döneminde çok çok faydasını gördüğümüz bir kuruluşun kongresinde bulunmaktan şeref duyuyorum" dedi.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise "Kızılay bize Osmanlıdan bize miras kalmış güzide bir kurumumuz. Halkımız Kızılay'a güveniyor Kızılay'da dünyada dil din ırk ayrımı yapmaksızın yardımda bulunuyor tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.



Protokol konuşmalarının ardından genel kurula geçildi. - DÜZCE

