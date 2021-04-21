'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ' - Son Dakika

'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'

21.04.2021 16:50

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)Kızılay tarafından 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi kampüsünde kurulan Diyarbakır Aşevi'nin açılışı yapıldı.

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)

Kızılay tarafından 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi kampüsünde kurulan Diyarbakır Aşevi'nin açılışı yapıldı. 5 bin metrekarelik alanda, günde 10 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sağlanacak aşevinin açılışını Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi beraber yaptı. Açılışta konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, ramazan boyunca 26 aşevi ve 44 seyyar mutfakla yaklaşık 2,5 milyon öğün iftarlığın vatandaşa ulaştırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da açılışını yaptığımız aşevimiz günlük 10 bin kişiye yemek çıkarıyor. Kızılay olarak hem bu bölgedeki faaliyetlerimizi artırıyoruz hem de ülke genelindeki afet, insani yardım ve kan hizmetleri gibi toplum sağlığı noktasındaki hizmetlerimizi de artırıyoruz. Ramazan boyunca 26 aşevimiz, 44 seyyar mutfağımız, yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor bir diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri, fidyeleri bu aşevinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor. 200 bine yakın aileye kuru gıda dağıtımımız devam ediyor, 200 bini aşkın aileye de aylık 500'er liralık nakit ramazan desteği sağlıyoruz. 40 bin aileye aylık 250'şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz. Yardımlarımızı ağırlıklı olarak ailelerimize nakit olarak yapmaya çalışıyoruz. Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, İzmir ve Giresun'da afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık bir nakit destek ramazan boyunca sağlıyoruz."

'8 MİLYON KİŞİYE YARDIM ELİ UZATIYORUZ'

Yurt içinde ve dışında toplam 8 milyon kişiye yardım eli uzatmak için çabaladıklarını aktaran Kınık, "Koronavirüs pandemisinin oluşturmuş olduğu olumsuz şartlar, vatandaşlarımızı etkiledi. Etkilenen sektörlerdeki vatandaşlarımıza biraz daha fazla el uzatmamız gerekiyor. Ramazan sürecinde bu kardeşlerimizin de dertleriyle dertlenmemiz gerekiyor. Kan ve plazma ihtiyacı da devam ediyor. Bu nedenle kan hizmetlerimizi de artırmaya çalışıyoruz. Kızılay'ımız, tüm hızıyla ramazan boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine, 1 milyonu yurt dışında olmak üzere yoksulluğun, kuraklığın pençesinde yaşayan Yemen, Somali, Sudan ve Suriye gibi ülkeler başta olmak üzere 1 milyonu yurt dışında, 7 milyonu yurt içindeki vatandaşlarımıza elini uzatmak için çabalıyor. Bu anlamda bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin kıymetli desteklerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 60 bin Kızılay gönüllüsü sahada çalışıyor" dedi.

'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'

Diyarbakır, Türkiye, Ramazan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ' - Son Dakika


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