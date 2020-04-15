KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

TÜRK Kızılayı'nın bu yıl Ramazan ayında yapacağı yardım ve faaliyetler, Kızılay Genel Başkan Dr. Kerem Kınık 'ın internet üzerinden yaptığı online canlı yayın ile duyuruldu. Koronavirüs nedeniyle karantina altındaki 20 bin kişiye gıda desteği verdiklerini söyleyen Kınık, bu Ramazan ayında toplam 10 milyon insana 207 milyon liralık yardım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Diyanet'in fitre, fidye ve zekat tutarını 27 lira olarak açıkladığını söyleyen Kınık, vatandaşların bunu Kızılay'ın mesaj hattı 1877'ye fitre veya fidye yazarak göndermeleini istedi.

KINIK: ATATÜRK DE İSPANYOL GRİBİNE YAKALANMIŞ, İYİLEŞMİŞTİ

Kızılay 'ın 152 yıldır hiçbir hal ve şartta iyilik yürüyüşünü durdurmadığın söyleyen Kınık, " En zor günlerde bile, birinci cihan harbini yaşadığımız, istikbal harbini yaşadığımız, ikinci cihan harbinin küresel kıtlığını yaşadığımız o günlerde, hatta bugünkü korona salgınına benzer birinci cihan harbi sonlarında yaşadığımız İspanyol gribi ki Osmanlıyı da etkilemişti. Hatta Onursal Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk de İspanyol gribine yakalanmış ve iyileşmişti Viyana'da. O dönemde de ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya gayret ettik." dedi.

BAZI BAĞIŞÇILARI AÇIKLADI

Dr. Kınık, konuşmasında "Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık" dedi. Kızılay'a destek sağlayan futbolcu, sanatçı, iş adamı ve şirketlere teşekkür eden Kınık, bazı firmaların yaptığı yardım tutarlarını da açıkladı.

Kınık, Coca Cola 'nın yaklaşık 1.5 milyon dolar, Amazon firmasının şartlı olarak yaklaşık 3.5 milyon TL, Ülker firmasının 200 bin çocuk kolisi yardım yapacağını söyledi. Microsoft , Bil ve Melinda Gates Vakfı'nın da bağışta bulunduğunu söyleyen Kınık, Sümer Günay'ın da solunum cihazı bağışlanması için Kızılay'a cömert bir bağışta bulunduğunu söyledi. Bu yıl meydanlarda iftar çadırlarının olmayacağını söyleyen Kınık, "Bu Ramazan kampanyamızda dayanışma ve yardımlaşma biraz daha önem kazanıyor" dedi.

KARANTİNA ALTINDAKİ 20 BİN KİŞİYE GIDA DESTEĞİ

Karantina altında olan 20 bin kişiye gıda desteği verdiklerini söyleyen Kınık, "Bu yıl bir buruk ramazan yaşayacağız. Kampanyamız, 'dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna' ismini taşıyor.ö dedi. Geçen yıl 38 ülkede 40 noktaya ve Türkiye 'de de 400 noktaya yardım ulaştırarak 14 milyon insanın sofralarını şenlendirdiklerini söyleyen Kınık, bu yıl geçen yıl gittikleri bazı ülkelere gidemeyeceklerini, yardımları daha çok yurt içindeki ihtiyaç sahibi insanlar için ayıracaklarını söyledi.

RAMAZANDA 10 MİLYON İNSANA YARDIM ULAŞTIRMA HEDEFİ

Bu yıl Ramazan ayında hedeflerinin 10 milyon insana yardım ulaştırmak olduğunu söyleyen Kınık, "10 milyon insana ulaşmak için yaklaşık 207 milyon liralık bir Ramazan hedefiyle yola çıktık. Gıda yardımlarımız olacak. Evinden çıkamayanlar için gıda kolimiz olacak. Bir yenilik olarak vatandaşlara kendi ürettiğimiz maskeleri ve el dezenfektanları da bu kolilerle dağıtacağızö" dedi.

Bazı vatandaşlara gıda kolisi yerine cep telefonu mesajıyla kod yollayacaklarını, vatandaşların bu kodla marketlerden alışveriş yapacaklarını söyleyen Kınık, "İki gıda kolisi desteğimiz olacak. Küçük gıda kolimiz 75 lira, büyük gıda kolimiz ise 120 lira değerinde olacak. Sizlerin desteği ile toplam 610 bin aile, yaklaşık 2.5 milyon insan gıda desteğini almış olacak" dedi.

EVE SICAK YEMEK SERVİSİ

Evinden çıkamayan vatandaşlar için sıcak yemek ihtiyacı olanlara sıcak yemek servisi yapacaklarını söyleyen Kınık, "20'ye yakın aşevinde pişirilen yemeklerle ve şubelerimizin kendi imkanları ile yaklaşık 3 milyon öğün sıcak yemeği vatandaşlarımıza Ramazan boyunca ulaştıracağız. Bunun için 100 bin kapı çalınacak" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HER AKŞAM İFTAR YEMEĞİ

Pandemi hastanelerinde sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştıklarını, ailelerine zarar vermemek için evlerine de gitmediklerini söyleyen Kınık, "4 bin sağlık çalışanımıza da 30 gün boyunca Kızılay iftarlarını ulaştırmaya gayret edecekö dedi. Hijyen paketleri oluşturduklarını söyleyen Kınık, "Ramazanda da hijyene dikkat edeceğiz. 550 bin aileye hijyen paketlerimiz ve el dezenfektanlarımız ulaşacak" diye konuştu.

10 MİLYON İNSANA 207 MİLYON LİRA DESTEK

Bu yıl ağırlığın nakit destek üzerine oluşturduklarını, söyleyen Kınık, "Özellikle yeni evlenmiş ama işini kaybetmiş, geçim derdine düşmüş ailelerimiz, genç çiftlerimiz, dullarımız veya herhangi bir gelir kaynağı olmayan, gündelik çalışarak evine ekmek götüren insanlarımız bu sene Kızılay'dan fitre, fidye ve zekat desteği alacaklar. Bu çerçevede yaklaşık 215 bin aileye aylık 400 lira fitreleri, fidyeleri ve zekatları ile birlikte ulaştırmış olacağız. 50 bin yavrumuza 150'şer liralık bayram harçlığı vereceğiz. Bağışçılarımızın bu anlamda desteğini bekliyoruz. Fitre, fidye, zekat ve bayramlık noktasında yaklaşık 1 milyon insana ulaşacak olan bu nakit desteğimizin maddi tutarı 93 milyon 500 bin lira. Böylelikle yurt içinde 10 milyon insana yaklaşık 207 milyon 460 bin liralık bir Ramazan desteği vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Vatandaşların Kızılay'ın web sitesi, banka, internet bankacılığı ve sms bağış yapabileceklerini söyleyen Kınık, "Ramazan yazarak 2868'e göndereceğimiz kısa mesajla 10'ar liralık destek verebilirsiniz" dedi.

1 MİLYON AİLEDEN FİDYE VE FİTRE DESTEĞİ BEKLİYOR

1 milyon aileden Kızılay'a fidye ve fitre desteği yapmasını beklediklerini söyleyen Kınık, "Bunu çok kolay bir yolla yapabilirsiniz. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız fitre ve fidyeyi 27 lira olarak belirledi. Çok basit bir yöntemle bu 27 lirayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Şimdiden bu desteği yapmaya başlayabilirsiniz. Kızılay'ın fidye ve fitre kısa mesaj hattı 1877. 1877 ye fitre veya fidye yazarak mesajımızı gönderiyoruz" dedi.

'ATATÜRK İSPANYOL GRİBİNE YAKALANMIŞTI'

Kızılay 'ın 152 yıldır hiçbir hal ve şartta iyilik yürüyüşünü durdurmadığın söyleyen Kınık, "Yardımlaşma ve dayanışma çabalarına ara vermedi. En zor günlerde bile, birinci cihan harbini yaşadığımız, istikbal harbini yaşadığımız, ikinci cihan harbinin küresel kıtlığını yaşadığımız o günlerde, hatta bugünkü korona salgınına benzer birinci cihan harbi sonlarında yaşadığımız İspanyol gribi, ki Osmanlıyı da etkilemişti. Hatta Onursal Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk de İspanyol gribine yakalanmış ve iyileşmişti Viyana'da. O dönemde de ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya gayret ettik. O büyük ve asil dayanışma ruhumuzu göstermeye gayret ettik. Bu Ramazanda da dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki biz buna inanalım" dedi.

- İstanbul