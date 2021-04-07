KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİ AÇIKLADI

07.04.2021 13:11
KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİ AÇIKLADI, System.String[]

Türk Kızılay'ın bu yıl Ramazan ayında yapacağı yardım ve faaliyetler, Kızılay Genel Başkan Kerem Kınık'ın katıldığı toplantıyla duyuruldu.

Türk Kızılay'ın bu yıl Ramazan ayında yapacağı yardım ve faaliyetler, Kızılay Genel Başkan Kerem Kınık'ın katıldığı toplantıyla duyuruldu.

Beyoğlu'nda bulunan Türk Kızılay İstanbul yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısına Başkan Kerem Kınık katıldı. Kınık basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Özellikle Kovid pandemisinin bütün dünyayı esir aldığı, sadece sağlık anlamında değil, ekonomik anlamda da çok ciddi hasarlar bıraktığı ve etkisinin halen devam ettiği bir atmosferde Ramazan'ı idrak ediyoruz. Geçen sene gibi. Özellikle bu iklimin yoksulluğun, ihtiyacın görece olarak daha fazla arttığı bu dönede dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın önemine bir kez daha vurgu yapıyoruz" dedi.

RAMAZAN YARDIMLARIKerem Kınık, 2021 Ramazan kampanyasının, "Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye" başlığıyla gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, "2021 kampanyamızda 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı planlıyoruz. Bunun için yaklaşık 225 milyon liralık bir bütçe, hali hazırda bir kısmını ayırdık, bir kısmını da Ramazan süresi içerisinde toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ramazan ayı boyunca uyumayacak, çalışacak 60 bin gönüllümüz sahada olacak. Üzerinde güneş batmayan Hilal-i Ahmer dünyanın en doğusunda batısına kadar delegasyonlarıyla beraber, yurdumuzun 81 vilayette bine yakın ilçe ve beldesinde 60 bin gönüllüsüyle Allah'ın izniyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye, onların hatırlarını sormaya ve onlarla acıları, sıkıntıları paylaşmaya, mutlulukları paylaşamaya çalışacak. 26 sabit, 44 seyyar AŞ evimizde bu sene Ramazan'da 2 milyon 256 bin kişiye sıcak iftar menüsü çıkarmayı planladık. Kurban bereketimiz yıl boyu sürüyor, Ramazan'ı da kuşatıyor, kurban paylarımızın dağıtımına devam ediyoruz. Ramazan ayında da elimizde kalan son parti olan 570 bin adet yaklaşık 1 kilogramlık kavurma konservelerimizi 2 milyon 2 yüz 80 insana ulaştıracağız. Yardımlarımızı artık ağırlıklı olarak nakit alışveriş çeki ya da mobil alışveriş kodlarıyla yapıyoruz. Bu insanlarımızın kendi ihtiyaçlarını kendilerinin planlamaları ve tedarik etmesi açısında daha uygun bir araç bizim için. İzlenebilirliği açısında daha uygun bir araç. Tabi ki geleneksel yardımlarımız, Ramazan kolilerimiz, gıda kolilerimiz gene kapılarımızın önünde ihtiyaç sahiplerimizle bulaşacak. Nakit olarak 206 bin aileye Ramazan'da 500'er lira yardım yağacağız. 103 milyon lira nakit yardım bu ailelerimize hızlı bir şekilde ulaştırılacak" diye konuştu.

GIDA KOLİLERİKınık, afet yaşayan iller ve bölgeler konusunda ise, "İzmir başta olmak üzere, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun'a afetten etkilenen vatandaşlarımıza Ramazan'da 23 milyon liralık nakit yardımı ulaştıracağız. Şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere bu yardımlar ulaştırılmış olacak.  Bunların bir kısmını doğrudan TC kimlik numaralarıyla banka hesaplarına bir kısmını da cep telefonlarına alışveriş çeki olarak gönderiyoruz. Yenilikçi bir yaklaşım olan mobil alışveriş kodu sayesinde indirim marketlerinde bu kodlarla alışveriş yapabilecek. Yaklaşık 40 bin aileye 250'şer liralık alışveriş desteği ilaveten sağlayacağız. Bu konuda bazı kısıtlamalar var, alkol ya da tütün mamülleri ya da teknolojik ürünler satın alınamıyor. Temel gıda ihtiyaçları alınabiliyor" dedi. Kınık, "Geleneksel gıda kolimiz var. Gıda kolimizin muhteviyatında, şeker, çay, una tuza varıncaya kadar ürünler içeriyor. Bu paketin bedeli 120 lira. Bu paketimiz 175 bin gıda paketi olarak planlandı. Ramazan süresince hem de bayrama yakın dönemlerde dağıtımını bitirmek üzere Yaklaşık 300 bin kişiye giyim yardımı, bayramlık yardım yapacağız. 18 yurtdışı Kızılay delegasyonumuz aracılığıyla 102 bin gıda kolisini yaklaşık 612 bin kişinin faydalanacağı inşallah dağıtacağız. Bu Arakanlı kardeşlerimize 20 bin aileye, Suriye'deki 20 bin aileye, Yemende 10 bin aileye, Afganistan, Karabağ, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Kudüs, Gazze, Güney Sudan, Irak, Erbil, Kerkük, Musul, KKTC, Kosova, Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali ve Yemen olmak üzere toplam 963 bin insana yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. 1 milyon haneden Kızılay olarak fitre bekliyoruz. Bayram süresince kolay olamayabilir vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için fitrelerini kolay şekilde verebilecekleri bir model geliştirdik. Cep telefonları aracılığıyla 1877'ye gönderecekleri 'FITRE' ya da 'FIDYE' yazarak bir mesajla 28 liralık fitre bedelini ödemiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

Kerem Kınık, ihtiyaç sahipleri belirlenirken, pandemiden etkilenen sektörlerde çalışanların tespit edilip edilmediği yönündeki soru üzerine, "Bir kriter değişikliği var, Kovid nedeniyle etkilenmiş sektörleri kendi networklerinde tespit edip ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

- İstanbul

Ramazan, Kızılay, Kınık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika


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