KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

15.03.2021 21:35

KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ Haber - Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Sancaktepe'de Suriye'deki krizin 10. yılında kendi bünyelerinde eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ Haber - Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Sancaktepe'de Suriye'deki krizin 10. yılında kendi bünyelerinde eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya geldi. Kınık, "Bugün evlerinin dışında mülteci olarak doğan, ülkelerini görmeden doğmuş ve büyümüş 1 milyonu aşkın bebekten bahsedebiliriz. Maalesef gelinen noktada, her türlü çabaya rağmen uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz ve maalesef halen tünelin sonunda bir ışık bulunmamakta. Yapılması gereken; insanı, insan haklarını, insanın onurunu ve haklarını korumayı odağa alan politikalarla beraber yeniden Suriye krizini gözden geçirmek ve barışın tesis edilmesini sağlamaktır" dedi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'a ait Sancaktepe Toplum Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Kınık, sınıflarında ziyaret ettiği Suriyeli çocuklarla birlikte oyun oynadı ve şarkılar söyledi. Kınık burada yaptığı açıklamada, Suriye'de savaş, yıkım ve gözyaşının 10'uncu yılının geride kaldığını belirterek, "Bugün gelinen noktada dünyanın, bu ihmal edilmiş ve unutulmuş; insan haklarının ikinci plana itildiği, karmaşık ve uzamış olan kriz için şimdiye kadar yaptıklarını gözden geçirmesi ve kendini öz eleştiriye tabi tutması gerekiyor" dedi. Suriye krizinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insanlık dramı olduğunu söyleyen Kınık, "Bugün evlerinin dışında mülteci olarak doğan, ülkelerini görmeden doğmuş ve büyümüş 1 milyonu aşkın bebekten bahsedebiliriz. Maalesef gelinen noktada, her türlü çabaya rağmen uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz ve maalesef halen tünelin sonunda bir ışık bulunmamakta" dedi.

"SURİYE'NİN İÇERİSİNE GÖNDERMİŞ OLDUĞUMUZ İNSANİ YARDIM TUTARI YAKLAŞIK 3,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI" Kınık, Türkiye'nin, uyguladığı açık kapı politikasıyla milyonların hayatını kurtardığını belirterek, "Kızılay olarak partnerlerimizle birlikte, çok sayıda insani yardım aktörünün destekleriyle beraber, en başta da devletimizin himayeleri ve destekleriyle şu ana kadar ülke içerisinde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye düzenli ve çeşitli boyutlarda insani destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili unsurlarının himayesinde tesis edilmiş olan güvenli bölgelerde yaklaşık 4 milyon Suriyeliye çok boyutlu insani destek sağlıyoruz. Şu ana kadar paydaşlarımızla birlikte Kızılay olarak Suriye'nin içerisine göndermiş olduğumuz insani yardım

tutarı yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

"BURADAN SADECE İNSANCIL BİR POLİTİKAYLA GERİYE DÖNEBİLİRİZ"

Kınık, uluslararası sistemin kritik bir imtihan verdiğini söyleyerek "Yapılması gereken; insanı, insan haklarını, insanın onurunu ve haklarını korumayı odağa alan politikalarla beraber yeniden Suriye krizini gözden geçirmek ve barışın tesis edilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. 10 yılda Suriye'de her türlü savaş suçuna tanık olunduğunu ifade eden Kınık, "Çok farklı şeyler yapıldı ama savaşla silahla bombayla öldürmeyle gelinen yer yıkım oldu. Bu yol çıkmaz sokak. Buradan sadece insancıl bir politikayla geriye dönebiliriz. Yurt dışına çıkmış olan 6 milyon, ülke içinde de yerlerinden edilmiş bir o kadar daha nüfusun evlerine dönmesi için çok yüksek bir samimiyette ve güçte insani bir taahhüdün uluslararası sistem tarafından Suriye halkına verilmesi gerekiyor. Daha fazla Aylan Kurdilerin ölmemesi, Akdeniz'de Ege'de daha fazla insanların boğulmaması için, teröristlerin bataklığına düşmüş olan gençlerin kurtulması için bu elzem. Biz de Kızılay olarak elimizden gelen bütün desteği, bu insancıl perspektifte vermeye gayret edeceğiz ta ki son mülteci, son masum çocuk, mutlu ve güvenli şekilde yuvasına dönene kadar" dedi.

KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Sancaktepe, Suriyeli, Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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