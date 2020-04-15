KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK'TAN RAMAZAN AÇIKLAMASI (1) - Son Dakika
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KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK'TAN RAMAZAN AÇIKLAMASI (1)
6 saat önce
istanbul DHAKızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ramazan bayramıyla ilgili açıklama yaptı.
istanbul DHA
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ramazan bayramıyla ilgili açıklama yaptı.Kınık, "Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık" dedi.
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15.04.2020 18:35:55. #1.13#
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