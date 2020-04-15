KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK'TAN RAMAZAN AÇIKLAMASI (1) - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , Ramazan bayramıyla ilgili açıklama yaptı.Kınık, "Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık" dedi.

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