Kızılay Genel Başkanı Kınık, Vali Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Genel Başkanı Kınık, Vali Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Kınık, Vali Baruş'u ziyaret etti

6 saat önce

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, Vali Baruş'u ziyaret etti, System.String[]

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya Valiliğini ziyaret etti.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın'ın da yer aldığı Valilik ziyaretinde Vali Aydın Baruş ile görüşen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, istişarelerde bulundu.


Kınık, 24 Ocak günü merkezi Elazığ Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki hasar hakkında bilgi almak için Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek, basın açıklaması yapmadı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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