KIZILAY GENEL BAŞKANI RAMAZAN AYI'NDA YAPILACAK YARDIMLARI AÇIKLADI - Son Dakika

KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, bu sene Ramazan ayında yapılacak yardımları düzenlediği basın toplantısında anlattı. 8 milyon kişiye farklı kalemlerde toplam 400 milyon liralık yardım ulaştıracaklarını anlatan Kınık, online bağış sistemini de tanıttı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Sütlüce yerleşkesinde yapılan basın toplantısında konuştu. Kınık, 400 milyon liralık bir bütçe ile yola çıktıklarını ve 8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Kınık konuşmasında, "Bu yıl programımızı planlarken, kaynağımızdan ayırmış olduğumuz ve vatandaşlarımızdan taahhüt almış olduğumuz yaklaşık 400 milyon TL değerindeki bir bütçemiz vardı ancak ümit ediyorum ki Ramazan süresince de vatandaşlarımızın yapmış olduğu desteklerle artacaktır. Yaklaşık 8 milyon insana ulaşmayı hedefledik. Kızılay kart ödeme platformu, yardımlaşma ve dayanışma platformu olarak bu kartları yurtdışında da yaygınlaştıracağız. Kızılay kart bizim nakit temelli destekleriniz için platformumuzun genel konsepti. Bu kart fiziksel anlamda bulunmuş olmasa bile Kızılay kart platformumuz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimize TC kimlik numaralarını ve banka hesaplarına doğrudan ödeme yapılması yoluyla yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu yıl ilk etapta atamış olduğumuz yaklaşık 220 bin haneye yaklaşık 500 liralık yardımla ramazan paketimizle başlayacağız. Nakit temelli olacağı için bu tek bir tık, tek bir tuşa basma ile yardımlarımızı ulaştırmış olacağız. Yine alışveriş kartlarıyla yaklaşık 25 milyon liralık bir desteği yaklaşık 9 bin aileye ilave olarak ulaştıracağız. 31 sabit aşevimiz, 74 ikram aracımız aracılığıyla yaklaşık 3.8 milyon iftar yemeği çıkarmayı planladık. Bu da yaklaşık 76 milyon değerindeki bir yardıma tekabül ediyor. Her bir gıda kolimizle beraber Kızılay kartımızla beraber, ikişer adet kavurma konservelerimiz yaklaşık 1 milyon 170 bin kişiye ulaşacak. Yine gıda yardımlarımız, gıda kolileri şeklinde devam edecek. Bunlar yaklaşık 29 milyon liralık gıda desteği 97 bin aileye 25'er kiloluk 500 liralık bir gıda kolisi şeklinde şubelerimiz ağırlıklı olmak üzere dağıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Kınık şöyle devam etti:

"506 bin kişiye 76 milyon değerinde bayramlık kıyafet dağıtmış olacağız. 140 bin çocuğa 2.8 milyon değerinde ikram paketi, 3 bin çocuğumuza da 450 bin lira değerinde oyuncak ve bayramlık dağıtmış olacağız. 23 ülkede yaklaşık 97 bin 500 gıda kolisi 585 bin kişiye tekabül eden 230 bin kişiye de iftar, 32 bin 500 kişiye bayramlık ve 6 bin 500 aileye de nakit yardımı olarak 23 ülkede hilalimiz umut taşımaya devam edecek. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından belirlenen fitre ve fidye ücreti 40 liradır. 40 liralık fidyemizi ve fitremizi 1877'ye fitre/fidye iftar ya da sahur yazarak bir kişinin bir günlük iftar bedeli olan 40 TL'yi gönderebilirler. Bağış yöntemlerimizden olan bağış ve mobil uygulamalar aracılığıyla yapmış olduğumuz bağışlarla AŞ evlerimize kaç kişiye ulaşmak, kaç kişinin iftar sofrasını kurmak istediğimizi seçerek ya da toplam yapacağınız yardımı seçerek ve istediğiniz bölgedeki AŞ evlerimize bu yardımlarımızı şartlı olarak göstererek yapabileceksiniz. 31 AŞ evimize bu anlamda ulaşabileceksiniz"