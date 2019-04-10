Kızılay Genel Başkanlığına Seçilen Kınık'ı Kutladı
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:31 Kaynak: İHA
, Türk Kızılay
Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık
'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Kerem Kınık'a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi.
(İHA)
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