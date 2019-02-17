Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı İşgüzar'dan Vali Akbıyık'a Ziyaret
1 saat önce
Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Türk Kızılay
Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Hakkari
Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Türk Kızılay Hakkari Şubesinin olağan genel kurulu için Hakkari'ye gelen Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, İmam Hatip Okulları Platformu Hakkari İl Başkanı Zübeyir Çiftçi ile birlikte Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Vali İdris Akbıyık, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar'a teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Malumunuz Türk Kızılayımız dünyanın her yerinde mağdur, fakir, yoksul, depremzedelerin ve herkesin yanında olmuş ve yardımına koşmuştur. Hakkari ve ilçelerimizde de birçok güzel faaliyetleri bulunmaktadır" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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