Kızılay Genel Sekreteri Can, kurumu hedef alan eleştirilere cevap verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Genel Sekreteri Can, kurumu hedef alan eleştirilere cevap verdi - Son Dakika

Kızılay Genel Sekreteri Can, kurumu hedef alan eleştirilere cevap verdi

6 saat önce

Bağcılar Kent Konseyi toplantısına katılan Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, kurum üzerinde yapılan eleştirilere cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Kızılay Genel Sekreteri Can, kurumu hedef alan eleştirilere cevap verdi, System.String[]

Bağcılar Kent Konseyi toplantısına katılan Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, kurum üzerinde yapılan eleştirilere cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın kamuoyunda yüzde 98 oranla birçok kuruluşun üzerinde güvenirliliğe sahip olduğunu belirten Can, "Bizler siyasi kuruluş değiliz. Sosyal medya aracılığıyla bizi siyasetin içine çekmek ve buradan onursal başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vurgulamalar yapmak için delikler açmak isteyen bir takım mihraklar olabiliyor" dedi.


Bağcılar'ın sorunlarından arındırılarak daha iyi yaşanılabilir bir ilçe olması amacıyla kurulan Bağcılar Kent Konseyi, 2020 Ocak ayı toplantısını Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Muhtarından eğitimcisine kadar ilçe yönetiminde söz hakkı olan kişilerin katıldığı programa Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can konuk oldu. Kent Konseyi Divan Kurulu Başkanı Faik Işım'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin, "Bu ayki toplantımızda sosyal yardım konusunu tartışacağız ve bu konuda yapılması gerekenleri münazara edeceğiz. Sosyal yardım inancımızın, değerlerimizin en önemli hususlarından biridir" dedi.


"Veren el ile alan el arasında köprüyüz"


Kızılay'ın Türkiye dışında 15 ülkede operasyon merkezleri olan yardım kuruluşu olduğunu belirten Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da "Reklama ihtiyaç duymadan bugün kamuoyu yoklamalarında Türk Kızılayı'nın geldiği nokta itibariyle yüzde 98 oranla birçok kuruluşun çok üzerinde güvenilirlik noktasını yakalamış bulunuyoruz. Türk Kızılayı, doğal afetler ve beşeri afetler konusunda alınması gereken tedbirler noktasında ciddi çalışmalar yapmış bir kurum. Bunu belirli bir noktaya getirdik. Biz kendi gücümüze güveniyoruz. Kızılay olarak veren el ile alan el arasında köprü vazifesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Can, son zamanlarda Kızılay hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Bizler siyasi kuruluş değiliz. Sosyal medya aracılığıyla bizi siyasetin içine çekmek ve buradan onursal başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vurgulamalar yapmak için delikler açmak isteyen bir takım mihraklar olabiliyor. Bu işin tek bir ilacı var sabretmek. Suçlu olanlar savunmaya geçer. Biz hiçbir yerde hiçbir platformda kendimizi savunma mekanizması içerisine koymuyoruz. Geldiğimiz noktayı gösteriyoruz ve diyoruz ki; Kızılay bugün Türkiye'nin en ücra köşesinde herhangi bir afet olduğunda aynı anda müdahale edebilecek güç ve kuvvete sahiptir." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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