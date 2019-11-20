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Kızılay Gerze İlçe Temsilciliğine Yiğit getirildi

6 saat önce

Türk Kızılayı Gerze Temsilciliğine Celal Yiğit getirildi2012-2019 yılları arasında gönüllü görev yapan Sündüs Yuvacı'nın Kızılay Gerze Temsilciliğinden alınmasının ardından üç ay sonra Kızılay Gerze Temsilciliğine Celal Yiğit, Muzaffer Arslan ve Şükrü Yılmaz atanırken, Yasemin İnce, Emine Çil...

Kızılay Gerze İlçe Temsilciliğine Yiğit getirildi, System.String[]

Türk Kızılayı Gerze Temsilciliğine Celal Yiğit getirildi


2012-2019 yılları arasında gönüllü görev yapan Sündüs Yuvacı'nın Kızılay Gerze Temsilciliğinden alınmasının ardından üç ay sonra Kızılay Gerze Temsilciliğine Celal Yiğit, Muzaffer Arslan ve Şükrü Yılmaz atanırken, Yasemin İnce, Emine Çil ve Kezban Kahraman da gönüllü olarak göreve geldiği kaydedildi.


Sinop Kızılay İl Başkanı Kemal Albayrak, Kızılay hizmet gönüllüleri ile birlikte ilçelerde Kızılay şubelerinin yeniden yapılandırılarak temsilcilik olduğunu kaydetti. Göreve getirilen Celal Yiğit bu görevi kabul etmesindeki tek amacının topluma faydalı olmak olduğunu belirterek, "Tek amacım yardıma ihtiyacı olan Gerzeli kardeşlerimize Kızılay'ın tüzük ve hizmetleri doğrultusunda hizmet etmektir" dedi.


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olmasının ardından Gerze'ye yerleşen Celal Yiğit, evli ve üç çocuk babası. - SİNOP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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