Kızılay Gölcük Şubesi olağan kongresi geniş katılımla düzenlendi - Son Dakika
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Kızılay Gölcük Şubesi olağan kongresi geniş katılımla düzenlendi

28.02.2022 17:12
Kızılay Gölcük Şubesi olağan kongresi geniş katılımla düzenlendi

Kızılay Gölcük Şubesi'nin olağan kongresine katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeniden başkan seçilen Orhan Barış ve yönetimine başarılar diledi.

Kongreye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kızılay yönetimi ve gönüllüleri katıldı. Kongrede mevcut Başkan Orhan Barış bir kez daha Kızılay Gölcük Şubesi başkanlığına seçildi.

BAŞKAN SEZER, BARIŞ VE YÖNETİMİNE BAŞARILAR DİLEDİ

Kongrede konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında; dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün mazlumlara yardım elini uzatan Türk Kızılayı'nın Gölcük Şubesi başkanlık görevine tekrar seçilen Başkanı Sayın Orhan Barış'a,yönetimine ve Kızılay Gönüllüsü genç kardeşlerimize başarılar diliyor, Korana Virüs salgını sürecinde ve diğer afetlerde gösterdikleri gayretli ve fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Ali Yıldırım Sezer, AK Parti, Kızılay, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Gölcük Şubesi olağan kongresi geniş katılımla düzenlendi - Son Dakika

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