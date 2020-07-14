Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu - Son Dakika

Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde bir süre önce ziyarete açılan Kızılay Ağadere Müzesi alanında, Genç Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için meşaleli yürüyüşü yaptı, demokrasi nöbeti tuttu.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde bir süre önce ziyarete açılan Kızılay Ağadere Müzesi alanında, Genç Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için meşaleli yürüyüşü yaptı, demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınında bulunan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde bir süre önce ziyarete açılan Kızılay Ağadere Müzesi'nde etkinlik düzenlendi. Bir araya gelen Genç Kızılay gönüllüleri, saat 20.00'de Sonsuzluk Yolu'nda ellerinde meşaleler ile 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yaptı. Ardından da burada, 15 Temmuz demokrasi nöbeti tuttu. Genç Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri anısına müze önünde ellerinde meşalelerle gerçekleştirdikleri demokrasi nöbetinin, daima devam edeceği yönünde mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Genç Kızılay Çanakkale Başkanı Mesut Kaman, yaptığı basın açaıklamasında, "Bugün, darbe girişiminin dördüncü yılındayız ve Türkiye'nin merhamet çınarı Türk Kızılay'ın iftiharla dolu 152 yılı geride bırakırken Çanakkale'de Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecruhin Hastahanesi'nin faaliyet gösterdiği alanda açtığı Ağadere Müzesi'nde demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz. Yüzyıl önce Ağadere'de akan kanlar ve kaybedilen canların 15 Temmuz'da yeniden yeşeren devletimizin can suyu olduğunu hatırlatarak sadece askerimizin değil bir milletin tedavisinin gerçekleştiği bu topraklarda Genç Kızılay gönüllüleri olarak tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Genç Kızılay gönüllülerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlediği etkinlik müze önünde günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.


Çanakkale, Kızılay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 03:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp, demokrasi nöbeti tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]