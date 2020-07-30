Kızılay gönüllüleri, Bitlis'te kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor - Son Dakika

Bitlis'te Türk Kızılay gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı oluyor.

Bayram öncesince hazırladıkları kolileri belirledikleri ailelerin evlerine teslim eden gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi Başkan Yardımcısı Mahfuz Soyugüzel, AA muhabirine, 20 gönüllü gençle Kurban Bayramı öncesi ailelerin ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

Gönüllülerin mahallelerde kapı kapı dolaşarak evlere gıda kolisi, et ve çocuklar için bayramlık dağıttığını ifade eden Soyugüzel, "Bayrama kadar 500 aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidereceğiz. Gençlerimiz gönüllü çalışıyor. Kentin dar sokaklarında kolileri taşıyarak ailelere dağıtıyorlar. Bazen de köylerde çamurlu yollara aldırış etmeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyorlar." diye konuştu.

Gönüllülerden Cansel Kilercioğlu ise bayram öncesinde Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu işi yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bizi karşılarında gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Çocukların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.