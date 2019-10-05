Son Dakika Haberleri: Kızılay gönüllüleri "çöp ev"i temizledi
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Kızılay gönüllüleri "çöp ev"i temizledi

38 dakika önce

Kars'ta, yalnız yaşayan bir kişinin "çöp ev" haline gelmiş tek odalı barakası, Genç Kızılay gönüllülerince temizlendi.

Kızılay gönüllüleri

Kars'ta, yalnız yaşayan bir kişinin "çöp ev" haline gelmiş tek odalı barakası, Genç Kızılay gönüllülerince temizlendi.

Bülbül Mahallesi'nde yaşayan Vedat Çiftçi'nin evinin bakımsız ve çöplerle dolu olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu Kars Genç Kızılay ekiplerine bildirdi.

Sokaktan topladığı çöplerle yaşamını sürdürdüğü öğrenilen Çiftçi'nin evine gelen 8 kişilik ekip, içerideki çöp birikintilerini tek tek toplayıp, evi dezenfekte etti. Baraka şeklindeki evin tadilatını da yapan ekipler, daha sonra duvarları boyadı.

Evinin son halini görünce şaşırdı

Ekiplerin iki günlük çalışmaları sonucu yenilenen evinin son halini gören Çiftçi, büyük şaşkınlık yaşadı.

Evinin giriş kapısında durup etrafı seyreden Çiftçi, "Burası çok değişmiş. Evime gelip bana yardım edeceklerini söylediklerinde ben bu kadarını beklemiyordum." diye konuştu.

Genç Kızılay'ın gönüllü üyelerinden Melisa Korlaelçi de kendilerine gelen talep üzerine yaptıkları girişimin sonucunda ortaya çıkan tablonun kelimelerle anlatılamayacağını söyledi.

İmkanlar ölçüsünde kendilerine ulaşan benzeri sorunları çözmeye çalıştıklarını belirten Korlaelçi, "Vedat amcanın evin kapısında durup odasını seyrettiği an gözlerindeki şaşkınlık ve mutluluk bize en güzel hediye. Kars'ta bu tür durumlarda olan insanlar varsa vatandaşlarımız, bizlere ulaşıp durumu bildirsinler. Gönüllü arkadaşlarımızla elimizden ne geliyorsa yapalım." diye konuştu.

Kızılay, Kars, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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