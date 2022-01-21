Üye Girişi
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI - Son Dakika

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI

21.01.2022 12:05

TÜRK Kızılay Ağrı Şubesi'nde gönüllü üniversiteliler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminin son günü ilk defa karne alan 1'inci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu.

TÜRK Kızılay Ağrı Şubesi'nde gönüllü üniversiteliler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminin son günü ilk defa karne alan 1'inci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nde bir araya gelen gönüllü gençler, ilk kez karne alan 1'inci sınıf öğrencileri için kendi elleriyle atık malzemelerden yaptıkları el çantalarını, hediyelerle doldurdu. Pasta da alan gönüllüler, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'nun yolunu tutup, öğrencileri ziyarete gitti. Karne heyecanı yaşayan minikler, Kızılay gönüllülerine desteği için teşekkür etti.

Öğrencilere hediyelerini vermeden önce Kızılay hakkında bilgiler aktaran Türk Kızılay Ağrı Şubesi Genç Kızılay Üniversite Başkanı Merve Safa Yüce, 'Bugün ilk defa karne alacak olan ilkokul çocuklarının yanına geldik ve onların karne heyecanına ortak olduk. İlk defa karne alacakları için çok heyecanlılardı. Biz de çok heyecanlandık. Onlara küçük hediyeler hazırladık. Kendi el emeğimizle hazırladığımız çantalara diş fırçası, diş macunu, çikolata, okuma kitabı, boyama kitabı ve boyama kalemi gibi hediyeler koyduk. Çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk. Bugün 65 çocuğumuza ulaştık. Onların heyecanını paylaştık. Bizim için de çok güzel bir gün oldu" dedi.

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI

YORUMLAR
500

Kızılay, Ağrı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:21
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz         
16:21
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:30:37. #1.12#
SON DAKİKA: KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement