Kızılay gönüllüleri ve görme engelli bireyler betimlemeli maç anlatımı etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Kızılay gönüllüleri ve görme engelli bireyler betimlemeli maç anlatımı etkinliğinde buluştu

13.04.2022 15:59
Kızılay gönüllüleri ve görme engelli bireyler betimlemeli maç anlatımı etkinliğinde buluştu

Antalya'da görme engelli sporcular ile bir araya gelen Kızılay gönüllüleri Fraport TAV Antalyaspor ve Hatayspor maçında betimlemeli maç anlatımı etkinliği gerçekleştirdi.

Antalya'da görme engelli sporcular ile bir araya gelen Kızılay gönüllüleri Fraport TAV Antalyaspor ve Hatayspor maçında betimlemeli maç anlatımı etkinliği gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor, Hatayspor maçı dolayısıyla Antalya Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü ve Genç Kızılay Antalya gönüllüleri iş birliğine yapıldı.

Etkinliğe Genç Kızılay Antalya İl Teşkilatından 10 gönüllü, dernek üyesi ve sporculardan oluşan 10 görme engelli birey, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Mustafa Söyler, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir ve Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver katıldı.

Etkinlikte Kızılay gönüllüleri heyecan dolu dakikaları betimlemek üzere engelli bireylerle eşleşti.

Görme engelli bireylerle eşleşen gönüllüler, 90 dakika boyunca pozisyonları zihinlerde canlandıracak şekilde betimleyerek anlattı.

Maç esnasında Görme Engelliler Derneği Başkanı Özdemir ve Spor Kulübü Başkanı Ünver'e ise Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Söyler eşlik ederek, betimleme gerçekleştirdi.

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Görme Engelli, Antalyaspor, Antalya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay gönüllüleri ve görme engelli bireyler betimlemeli maç anlatımı etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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