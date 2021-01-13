Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine "anne yemeği" - Son Dakika

Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine "anne yemeği"

13.01.2021 10:59

İzmir'in Urla ilçesinde bir grup Kızılay gönüllüsü kadın, salgın nedeniyle derslerini evlerinde takip eden üniversite öğrencilerine "anne yemeği" desteği veriyor.

İzmir'in Urla ilçesinde bir grup Kızılay gönüllüsü kadın, salgın nedeniyle derslerini evlerinde takip eden üniversite öğrencilerine "anne yemeği" desteği veriyor.

Kendilerine "gönüllü anneler" ismini veren ve 15 kadından oluşan grup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) eğitim alan 30 öğrenciye Kovid-19 günlerinde destek olabilmek için mutfağa giriyor.

"Anne Elinden Sıcak Yemek" sloganıyla hayırseverler ve esnaftan gelen gıda bağışlarını şubenin mutfağında sıcak yemeğe dönüştüren gönüllü anneler, öğrencilerin üç öğün yemeğini hazırlıyor ve onlara ulaştırıyor.

"Anne şefkatiyle"

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, AA muhabirine, İYTE rektörlüğünün desteğiyle ilk olarak geçen yıl şubat ayında sınavlara hazırlanan öğrencilere bin kişilik çorba dağıttıklarını söyledi.

Birçok öğrencinin ailelerinin evlerinde internet bağlantısı olmadığı için anne babalarının yanlarına gidemediğini belirten Saltık, "Gönüllü anneler olarak onlar için bir şeyler yapmak istedik ve mutfağa girmeye karar verdik. Onlara anne sıcaklığıyla yemek yapmaya başladık. Annelerimiz tıpkı evlerinde çocuklarına yemek yapar gibi, aynı hassasiyetle yemek pişiriyor. Yaptığımız yemekleri öğrencilere kendimiz ulaştırıyoruz. Öğrencilerimiz bizim teminatımız, her zaman onların yanındayız. Aileleri onları merak etmesin, biz hep çocuklarımızın yanındayız." dedi.

Gönüllü annelerden Nebile Aktaş ise 2 çocuğunun olduğunu, Türk Kızılay Urla Şube ile "Hayata Bağlan Projesi" kapsamında engelli olan oğlu aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Diğer oğlunun üniversitede okuduğunu belirten Aktaş, "Sınav zamanlarında nasıl stresler yaşadıklarını oğlumdan biliyorum. Kendi başına yaşayan üniversite öğrencilerine bir şekilde destek olmak beni çok mutlu ediyor. Burada gönüllü olarak çalışırken hiç yorulmuyorum. Türkiye'nin birçok şehrinden ve yurt dışından mesela Afgan öğrencimiz bile var. Yaptığımız yemekleri onlara teslim ederken gözlerindeki mutluluğu görünce o yemeği kendi çocuğum yemiş kadar mutlu oluyorum" diye konuştu.

"Annemin yemekleri gibi"

Şengül Kaya ise İYTE Kimya Mühendisli Bölümünde eğitim aldığını, gönüllü annelerin evine ilk yemek getirdiği günü hala unutamadığını söyledi.

Onlar sayesinde yalnız olmadığını bir kez daha anladığını vurgulayan Kaya, "Yaptıkları bu çalışma benim için çok özverili ve değerli. Biz burada ailelerimizden uzak yaşıyoruz ve derslerimize zaman ayırmamız lazım. Türk Kızılay gönüllü anneleri pişirdikleri yemeklerle bize destek oluyor. Pişirdikleri yemekler çok lezzetli, tıpkı benim annemin yaptığı yemekler gibi. Onları afiyetle yiyorum. İyi ki varlar. " dedi.

Mehmet Ceylan ise gönüllü anneleri çok sevdiğini ifade ederek, "Derslerimizi Kovid-19 nedeniyle çevrim içi takip ediyoruz. Ama onlar bizi yalnız bırakmıyor. Umarım onların başlattığı bu çalışma Türkiye'nin diğer kentlerinde bulunan Türk Kızılay şubelerine de örnek olur." diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine anne yemeği
Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine anne yemeği
Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine anne yemeği
Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine anne yemeği

Üniversite, Kızılay, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay gönüllüsü annelerden üniversite öğrencilerine 'anne yemeği' - Son Dakika


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