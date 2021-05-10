Kızılay gönüllüsü kadınlar ihtiyaç sahipleri için sac ekmeği pişiriyor - Son Dakika

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Kızılay gönüllüsü kadınlar ramazanda ihtiyaç sahibi aileler için sac ekmeği hazırlıyor.

Türk Kızılay Kovancılar Şubesi'nce uygulanan "Hane Dostum Projesi" kapsamında bir araya gelen iyilik gönüllüsü genç kızlar ve anneler, ihtiyaç sahipleri için haftanın 3 günü farklı bir evde toplanıp sac ekmeği hazırlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

İyilik gönüllüleri sabah saatlerinde başlayan çalışma ile buğday unundan hazırladıkları hamuru oklava ile açarak hazırladıkları yufkaları odun ateşinde özenle pişirerek, ramazanda dezavantajlı ailelerin iftar sofrasına ulaştırıyor.

Kızılay gönüllüleri yürüttüğü bu yardım faaliyeti ile gönüller kazanıyor.

"200 ailenin ekmek ihtiyacını giderdik"

Kovancılar Türk Kızılay Şubesi Başkan Vekili Muhammet Kılınç, AA muhabirine, yardımlaşmanın ve dayanışmanın timsali olan Türk Kızılay çatısı altında gönüllü gençlerle yürüttükleri faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Toplumda hoşgörü, şefkat ve iyilik duygularını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kılınç, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Kılınç, gönüllülerle önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesi olmayan 50 haneye sac ekmeği ulaştırdıklarını dile getirerek, "Ramazanın ilk gününden bugüne 200 ailenin ekmek ihtiyacını giderdik. İnşallah bundan sonra da gidermeye devam edeceğiz. Gönüllülerimiz büyük emek ve çaba sarf ediyor, bu faaliyetlerle de çevrelerine örnek oluyorlar." dedi.

"Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız"

Kovancılar Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuğba Çakmak, yaptıkları her yardım faaliyetinin, toplumda hoşgörü, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularını daha da güçlendirdiğini aktardı.

Çakmak, bu kapsamda gönüllü kızlar ve hayırsever annelerle ihtiyaç sahibi aileler için sac ekmeği yaptıklarını anlatarak, amaçlarının insanların, ailelerin kalplerine dokunmak olduğunu belirtti.

Onlara yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini kaydeden Çakmak, kendilerine destek olan hayırseverlerden büyük güç aldıklarını dile getirdi.

Çakmak, "Onlardan aldığımız bu destekle her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız." diye konuştu.

Kızılay gönüllülerinden Besra Özcan, Kızılay'ın sağladığı imkanlar ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi katkı sunduklarını söyledi.

Ramazanın ilk gününden bu yana sac ekmeği yaptıklarını dile getiren Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulan kısıtlama sürecinde yaptıkları ekmeklerle evlerinden çıkamayan ailelere bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini aktardı.