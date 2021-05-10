Kızılay gönüllüsü kadınlar ihtiyaç sahipleri için sac ekmeği pişiriyor - Son Dakika

Kızılay gönüllüsü kadınlar ihtiyaç sahipleri için sac ekmeği pişiriyor

10.05.2021 11:01
Kızılay gönüllüsü kadınlar ihtiyaç sahipleri için sac ekmeği pişiriyor, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Kızılay gönüllüsü kadınlar ramazanda ihtiyaç sahibi aileler için sac ekmeği hazırlıyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Kızılay gönüllüsü kadınlar ramazanda ihtiyaç sahibi aileler için sac ekmeği hazırlıyor.

Türk Kızılay Kovancılar Şubesi'nce uygulanan "Hane Dostum Projesi" kapsamında bir araya gelen iyilik gönüllüsü genç kızlar ve anneler, ihtiyaç sahipleri için haftanın 3 günü farklı bir evde toplanıp sac ekmeği hazırlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

İyilik gönüllüleri sabah saatlerinde başlayan çalışma ile buğday unundan hazırladıkları hamuru oklava ile açarak hazırladıkları yufkaları odun ateşinde özenle pişirerek, ramazanda dezavantajlı ailelerin iftar sofrasına ulaştırıyor.

Kızılay gönüllüleri yürüttüğü bu yardım faaliyeti ile gönüller kazanıyor.

"200 ailenin ekmek ihtiyacını giderdik"

Kovancılar Türk Kızılay Şubesi Başkan Vekili Muhammet Kılınç, AA muhabirine, yardımlaşmanın ve dayanışmanın timsali olan Türk Kızılay çatısı altında gönüllü gençlerle yürüttükleri faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Toplumda hoşgörü, şefkat ve iyilik duygularını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kılınç, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Kılınç, gönüllülerle önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesi olmayan 50 haneye sac ekmeği ulaştırdıklarını dile getirerek, "Ramazanın ilk gününden bugüne 200 ailenin ekmek ihtiyacını giderdik. İnşallah bundan sonra da gidermeye devam edeceğiz. Gönüllülerimiz büyük emek ve çaba sarf ediyor, bu faaliyetlerle de çevrelerine örnek oluyorlar." dedi.

"Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız"

Kovancılar Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuğba Çakmak, yaptıkları her yardım faaliyetinin, toplumda hoşgörü, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularını daha da güçlendirdiğini aktardı.

Çakmak, bu kapsamda gönüllü kızlar ve hayırsever annelerle ihtiyaç sahibi aileler için sac ekmeği yaptıklarını anlatarak, amaçlarının insanların, ailelerin kalplerine dokunmak olduğunu belirtti.

Onlara yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini kaydeden Çakmak, kendilerine destek olan hayırseverlerden büyük güç aldıklarını dile getirdi.

Çakmak, "Onlardan aldığımız bu destekle her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız." diye konuştu.

Kızılay gönüllülerinden Besra Özcan, Kızılay'ın sağladığı imkanlar ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi katkı sunduklarını söyledi.

Ramazanın ilk gününden bu yana sac ekmeği yaptıklarını dile getiren Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulan kısıtlama sürecinde yaptıkları ekmeklerle evlerinden çıkamayan ailelere bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini aktardı.

Kovancılar, Kızılay, Elazığ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay gönüllüsü kadınlar ihtiyaç sahipleri için sac ekmeği pişiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı         
12:29
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi         
12:20
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
"Ölümü hak ettim" notu bırakıp kayıplara karışan adamın cesedi su kanalından çıktı         
12:00
WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak         
11:48
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler         
11:44
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay gönüllüsü kadınlar ihtiyaç sahipleri için sac ekmeği pişiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement