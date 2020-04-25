Kızılay görevlileri ile polislerden Muradiye'de ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay görevlileri ile polis ekipleri, ilçe merkezinde kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi ve su dağıttı.



Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, ilçede her ramazan vatandaşların iftara yakın sıcak pide kuyruğuna girdiğini hatırlattı.

Bu yıl salgın nedeniyle bu görüntülerin oluşmadığını ifade eden Yay, "Kızılay ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak aldığımız kararla vatandaşlarımıza ramazan pidesi dağıtıyoruz. Vefa Destek Grubu ile ihtiyaç sahiplerine ekmek ve su dağımı yaptık. Bu desteğimiz ramazan boyunca devam edecek. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen bağışçılarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.