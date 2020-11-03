Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: "Buse ile artık bir aileyiz" - Son Dakika

Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: "Buse ile artık bir aileyiz"

03.11.2020 13:05

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz ile telefonla iletişim kuran Türk Kızılay Manisa İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, Buse'nin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Biz artık bir aileyiz.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz ile telefonla iletişim kuran Türk Kızılay Manisa İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, Buse'nin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Biz artık bir aileyiz. Buse, nişanlısı, yengesi hepimiz artık bir aileyiz." dedi.

Bayraklı ilçesinde 283. Sokak'taki enkazın altında kalan Buse, telefonla yakınlarına ulaşmayı başardı. Buse, kendisiyle telefonla iletişim kuran Tezel'in yönlendirmesiyle yaklaşık 9,5 saat boyunca umudunu hiç kaybetmedi.

Telefonla görüştüğü enkaz altındaki Buse'yi yönlendirerek onu hayatta tutmaya çalışan Tezel, yakınlarının dışarıdaki endişeli bekleyişi sürerken belirli aralıklarla iletişim kurup moral verdiği Buse'yi yönlendirerek ekiplerin çalışmasına destek oldu.

"Buse bizim için umut kaynağı oldu"

Özlem Baran Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buse'nin kendileri için bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

İlk görüştüğünde Buse'nin panik halde olduğunu belirten Tezel, "Vakti iyi kullanarak 15 dakikada, bazen birer dakika aralıklarla görüşüp süreci iyi bir şekilde yönettik. Telefonla iletişim kurabileceğimiz tek kazazede olduğunu söylediğim zaman içi umutla doldu. Bağır dediğimiz zaman bağırdı, sert bir cisimle duvara vur dediğimiz zaman duvara vurdu. Kendisi de bu süreci çok güzel yönetti." diye konuştu.

Tezel, alandan ayrılmadan Buse'nin enkazdan çıkarılmasını beklediğini anlatarak, "Buse bizim için çok büyük bir umut oldu. Buse'yi görür görmez ağlamaya başladım çünkü çok duygulandım. Saatlerce konuştuğum kız artık karşımdaydı. Buse'nin çıktığını öğrenir öğrenmez, onu görür görmez diğer alanlara intikal edip Manisa Kızılay olarak görevimize devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Bir hayata dokunabilmenin gururunu yaşadım"

Buse ile sürekli görüşme halinde olduklarını dile getiren Tezel, görevini yapmanın, bir hayata dokunabilmenin gururunu yaşadığını kaydetti.

Tezel, Buse'nin hastanede gözünü ilk açtığında kendisini aramak istediğini söylediğini belirterek, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Görevimle, Kızılay'la, kendimle çok gurur duydum. Biz zaten görevimizin başındaydık, bunu görev olarak yaptık. Hastaneden çıkmış, artık bir aile olduğumuzu söyledi kendisi. 'Sürekli sık sık görüşeceğiz.' dedi. Beni de ziyarete gelecekmiş. Acı bir kaybı oldu, annesini kaybetti. Babası iyi, birkaç yerinde kırık varmış. Babasının tedavisi sürüyor. Kendisi hastaneden çıktı. Bekliyoruz, Kızılay olarak hala bölgedeyiz. Elimizden gelen her şeyin fazlasını yapıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Biz artık bir aileyiz. Buse, nişanlısı, yengesi hepimiz artık bir aileyiz."

Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: Buse ile artık bir aileyiz
Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: Buse ile artık bir aileyiz
Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: Buse ile artık bir aileyiz
Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: Buse ile artık bir aileyiz

Kızılay, Manisa, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: 'Buse ile artık bir aileyiz' - Son Dakika


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