Kızılay günde 30 bin adet maske üretecek - Son Dakika

Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Kızılay olarak maske üretimine başladıklarını açıkladı.



Korona virüs salgın hastalığı dolayısıyla, kullanılması zorunlu olan cerrahi maske üretimi giderek artıyor. Maske üretimi yaparak, ülke ekonomisine katkı sunan işletmelerin yanı sıra, yardım kuruluşları da maske üretimi yaparak vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Pandemi sürecinin başladığı 11 Mart tarihinden bugüne kadar vatandaşlara, ayni ve nakdi yardım yapan Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı da Bornova Belediyesi'nin katkı ve destekleri ile maske üretimine başladı. Konu ile ilgili olarak açılama yapan Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, "Türk Kızılay Bornova Şubesi olarak, saatte 2 bin 500 adet olmak üzere günde 30 Bin adet üretim yapma kapasitene sahip maske makinesi temin ettik. Bornova Belediyesi işbirliği ile Çamdibi Kapalı Pazaryeri üstü Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi'nde maske üretim makinamızın açılışını yaptık. Maskeleri ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.



Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, süreç içerisinde destek veren herkese teşekkür etti. - İZMİR