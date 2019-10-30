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Kızılay Haftası etkinlikleri

13 dakika önce

Kızılay Afyonkarahisar Şubesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Kızılay Topluluğu tarafından, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Kızılay Afyonkarahisar Şubesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Kızılay Topluluğu tarafından, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

İscehisar ilçesine bağlı Karakaya Köyü'ndeki etkinliğe 30 ilkokul öğrencisi katıldı.

Gün boyu süren etkinlilerde eğlenen öğrenciler, Türk bayraklı uçurtmaları havalandırdı.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinin Kızılay Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, "Program sadece uçurtma şenliğinden ibaret değil. Çocuklarımızla yemek yiyeceğiz. Aynı zamanda öğrencilerimiz ile sinemaya gideceğiz. Bu çocukların yüzlerindeki mutluluk her şeye değer." dedi.

Karakaya İlkokulu öğretmenlerinden Olcay Sümer ise, öğrencilerin farklı bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklar, hem uçurtma uçurup eğleniyor hem de çizgi film izleyerek güzel vakit geçirmiş olacak. Kızılay'ın ülkemiz için gerekli bir dernek olduğunu çocuklarımız, gönüllü öğrencimiz sayesinde öğrenecekler. İlerleyen hayatlarında da hem ülkelerine hem de yaşadıkları yerlere katkı sağlamak amacıyla farkındalık kazanmış olacaklar." diye konuştu.

AKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Murat Uysal ise, etkinliğin eğlenceli ve güzel olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek, "Çocuklarımız çok sevinçli. Geçen yıl okullarını boyamıştık bu yıl yine onlarla birlikte olmak bizi mutlu etti. Etkinliğimizde bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kızılay Haftası etkinlikleri

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:37 Kaynak: AA
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