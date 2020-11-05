Kızılay Haftası kutlanıyor - Son Dakika

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay'ı ziyaret etti.

Bilgiç, Türk Kızılay Edirne Şubesi'ndeki ziyarette, Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Salgın döneminde de bağımlılıkla mücadeleye devam ettiklerini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Tedbirler kapsamında aktif olarak sahalarda yer alamıyoruz lakin online olarak eğitimler düzenliyor, sosyal medya ve çeşitli internet platformlarından müracaatçılar ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Edirne Yeşilay Şubesi olarak salgın sürecinde ilimizdeki bazı okullarda Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında yeşilay sınıfları oluşturuyoruz. Oluşturulan bu Yeşilay sınıflarında öğrencilere bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam için etkinlikler yapmayı planlıyoruz."

Bilgiç, Kızılay Haftası'nı kutlayıp, başarı diledi.

Çakay da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yeşilay'ın çalışmalarını takip ettiğini kaydetti.