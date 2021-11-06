Kızılay Haftası'nda Ali Dağı'na meyve ağacı dikildi - Son Dakika

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programla Ali Dağı'nda yüzlerce meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel ve çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

Gönüllülerle birlikte çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada, güzel bir faaliyete katıldıklarını ve meyve fidanlarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı gençlerin böyle bir faaliyete katılmasının önemini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Ağaç dikerek toprağımıza, vatanımıza, ülkemize sahip çıktığımızı, ülkemizin doğasına, iklimine değer verdiğimizi gösteriyoruz. Çok sayıda genç kardeşimi aramızda görüyorum. Yaşıtlarınız televizyon başında veya internette vakit geçirirken sizler geleceğe sahip çıkma adına buraya ağaç dikmeye gelmiş bulunuyorsunuz. Şehrimizin iklimine ve doğal yaşamına katkı sağlıyorsunuz. Hem sizleri hem de bu organizasyonu düzenleyen Kızılay Talas Şube Başkanlığını canı gönülden tebrik ediyorum."

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de Kızılay'ın önemine vurgu yaparak, "Türk Kızılay'ı 153 yıl önce bizlere kazandıran değerli büyüklerimize teşekkür borçluyuz. Burada ağaç diken kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu ağaçların gölgesinden de meyvesinden de her türlü canlı yararlanacak." ifadelerini kullandı.