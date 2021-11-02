Kızılay Haftası'nda Yeşilay'dan ziyaret - Son Dakika

29 Ekim - 4 Kasım ülkemizde Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda aynı hilalin farklı renklerini oluşturan kardeş iki dernek bir araya geldiler. Kızılay Haftası tebriği için Yeşilay Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen ziyarette, iki derneğin çalışma alanları ve faaliyetleri istişare edildi.

Kızılay Haftası programlarına dair bilgiler veren Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki'ye, Yeşilay yönetimi tarafından hafta münasebetiyle program ve çalışmalarında başarı dilekleri iletilirken, ortak proje ve çalışmalar hakkında konuşuldu. Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Arzu Çakır'ın günün anısına yaptığı hediye takdimiyle ziyaret sonlandırıldı.