Kızılay Hakkari Şubesinden yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Hakkari Şubesinden yardım kampanyası - Son Dakika

Kızılay Hakkari Şubesinden yardım kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kızılay Hakkari Şubesinden yardım kampanyası, System.String[]

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Şube Başkanı Recep Bozkurt, şube binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremi hatırlatarak, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türk Kızılay'ın depremin hemen ardından alarma geçerek, deprem bölgesinde 202 afet uzmanını görevlendirdiğini belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Kızılay, 15 öncü araç, 4 yardım aracı, her biri 5 bin kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracının da bulunduğu toplamda 43 aracını alana göndermiştir. Türk Kızılay Hakkari Şubesi olarak depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyor ve bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu kapsamda deprem bölgesinde bulunan koordinasyon merkezi ile gerçekleştirilen iletişim sonucu acil ihtiyaç duyulan malzemeler öncelikli olarak ısıtıcı, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemesi olarak belirlenmiştir."

Kampanyanın cuma gününe kadar devam edeceğini ve toplanacak yardımların cumartesi günü deprem bölgesine gönderileceğini belirten Bozkurt, kampanyaya destek olma çağrısında bulunarak, yardım etmek isteyenlerin şubeye başvurmalarını istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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