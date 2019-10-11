Kızılay heyetinden öğrencilere ziyaret

VAN (İHA) – Kızılay Beykoz Şubesi başkanı ve çalışanları, Van'ın Özalp ilçesindeki öğrencileri ziyaret etti.



Kızılay Beykoz Şubesi Başkanı Dr. Mahmut Talha Uçar ve ekibi, Özalp Erkek İmam Hatip Lisesine yapmış oldukları kitap bağışının ardından bugün de okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldiler. Öğrencilerle öğle yemeği yiyen Dr. Mahmut Talha Uçar, daha sonra AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'la bir araya geldi.



Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle de bir araya gelerek kitap okuyan Dr. Uçar, "Bizlerin buraya kadar gelmesine vesile olan Özalplı iş adamı Hüsamettin Ağar'a ve Özalp İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz. Buralara gelmek ve sizlerle bir arada olmak bizleri onurlandırdı. Yapmış olduğumuz kitap bağışının ilerleyen günlerde elimizden geldiğince devam edecek, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kaynak göndermeye çalışacağız" dedi. - VAN