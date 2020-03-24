Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Son Dakika

Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti

6 saat önce

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı evinden çıkamayan yaşlıların için hazırlanan gıda ve hijyen kolilerini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.

Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti, System.String[]

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı evinden çıkamayan yaşlıların için hazırlanan gıda ve hijyen kolilerini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara yardım amaçlı kurulan grup İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, yerel yönetim, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşuyor. Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için Türk Kızılayı tarafından hazırlanan gıda ve hijyen kolileri 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim edildi. Gıda kolileri gün içinde görevliler tarafından evinden çıkamayan yardıma muhtaç kişilere teslim ediliyor.

Kızılay sahada çalışıyor

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar yaptığı açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Başkan Okyar şöyle devam etti:

"Vatandaşların ihtiyaçları 112'ye düşüyor. 112 gelen ihtiyaca göre resmi kurum ve kuruluşlara bilgi veriyor. Bunlardan bir tanesi de biz Kızılay'ız. Vatandaşlarımız alanda yelekli Kızılay gönüllülerini görmedikleri için Kızılay nerede diyor. Şuan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu Valilik yönettiği için hiçbir kurum ve STK kendi yelekleriyle yardıma çıkmıyor. Ben bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedim. Biz Kızılay olarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Burada gıda ve hijyen malzemelerimiz var. Biz bu malzemelerimizi 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na aracımızla birlikte teslim edeceğiz. Özellikle 65 yaş üstü ve evinden çıkamayan kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara bu koliler teslim edilecek."

Hiçbir istek geri çevrilmiyor

Kızılay gönüllülerinin 65 yaş üstü vatandaşlara 'Vefa Sosyal Destek Grubu' aracılığıyla yardım kolilerini ilettiğini ifade eden Okyar, "Yelek giyen gönüllülerimiz görünmediği için bize eleştiriler geliyor. Böyle eleştireler geldiği zaman insan haliyle üzülüyor. Vatandaşlarımız Kızılay'a sahip çıksın. Kamu kurumlarına sahip çıksın. Zor bir dönemden geçiyoruz inşallah en kısa zamanda da atlatacağız. Biz gelen ihbarları sahadaki personellerimizle birlikte gideriyoruz. Daha çok talepler yaşlılarımızdan geliyor. Gıda paketinden ziyade maaşını çekemediğini ya da kronik rahatsızlığı olduğu için hastaneye gidemediği yönünde ihbarlar geliyor. Yetkililerimiz anında talepleri gideriyor. Maden suyu, gazete gibi istekler dahi karşılanıyor. Hiçbir istek reddedilmiyor. Biz üzerime düşeni yapıyoruz. Bize yardım konusunda talep gelirse hemen karşılıyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Kızılay araçlarına yüklene koliler 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Türk Kızılayı, Kızılay, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:22 Kaynak: İHA

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