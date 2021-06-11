Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Alanında Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesi şehir genelinde alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılında yapımına başlanan Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi alanında kanalizasyon ana hat imalatı çalışmaları tamamlandı.

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından kentsel dönüşüm alanındaki kanalizasyon ana hat imalatı çalışmaları kapsamında eskiyen ve yıpranan hat sökülerek 500 m yeni hat çekildi. Parsel bağlantıları için de çalışmalar devam ediyor.