Kızılay için halı saha maçında ter döktü - Son Dakika

Kızılay için halı saha maçında ter döktü
Veteranlar Kızılay için halı saha maçında ter döktü TÜRK Kızılay İzmir Şubesinin kurban bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen halı saha maçında;
Veteranlar Kızılay için halı saha maçında ter döktü
TÜRK Kızılay İzmir Şubesinin kurban bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen halı saha maçında; aralarında Yılmaz Özlem, İlhan Şahin, Aydın Kuzu, Murat Uluç, Semavi Özgür gibi eski futbolcuların yanı sıra Göztepe Başkanvekili Talat Papatya da sahada ter döktü.
Bornova ilçesindeki bir tesiste gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtip, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Baykalmış, "Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş dostlarla beraber bir farkındalık için bir aradayız. Dostluk maçı yaptık. Gerek onların kurban bağışlarını gerekse de bu sayede milletimize mesaj vermek adına bir araya geldik. Umarız bereketli geçer" dedi.
Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ise kulüp olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını vurguladı. Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmaların önemine değinen Papatya, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.
Talat Papatya'nın kaptanlığını yaptığı takımın 6-5 kazandığı veteranlar karşılaşmanın sonunda katılımcılara plaket verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:36
Kaynak: DHA
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