Kızılay'ın 152'nci yaşı kutlandı - Son Dakika

Kızılay'ın 152'nci yaşı kutlandı

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı'nın, ülke sınırları içinde her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürdüğünü söyledi.

Kızılay'ın 152'nci yaşı kutlandı, System.String[]

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı'nın, ülke sınırları içinde her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürdüğünü söyledi.


Yaralı ve hasta Osmanlı askerlerine yardım etmek amacıyla 11 Haziran 1868 yılında, kurulan, zaman içerisinde dünyanın en güçlü yardım kuruluşları arasında yerini alan Türk Kızılayı'nın 152'nci yaşı tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Türk Kızılayı'na gönül verenler, merhamet çınarının kuruluş yıl dönümü sebebiyle Adana Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Türk Kızılayı'nın yeni yaşının kutlamalarına, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın tüm ilçe şubelerinden çalışanlar, gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.


Tüm dünyayı saran korona virüs pandemisi nedeniyle yüksek tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Ramazan Saygılı, Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana milyonlarca insanın yardımına koşan, maddi-manevi tüm desteğiyle sadece kendi vatandaşlarının değil tüm dünya halklarının yanında olduğunu dile getirdi.


İyilik öncüsü


İyilik ve yardım odaklı yaklaşımıyla tüm insanlığı kucaklayan Türk Kızılayı'nın, milyonların hayatına dokunduğunu belirten Ramazan Saygılı, 1868 yılında bir grup idealist doktor tarafından kurulan ve 152 yıl içerisinde on binlerce gönüllüye ulaşan Kızılay'ın Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştuğunu anlattı.


İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana, meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay'ın, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek olduğunu ifade eden Saygılı, "Koronavirüs salgını döneminde İmmün Plazma Yöntemiyle Tedavi de katkılar sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması, toplumumuz tarafından benimsenmesi için çalışmalar yaptı. Kızılay, binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlarken yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de biobankalar oluşturdu" dedi.


Her yardımda Kızılay ön saflarda


Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Kızılay'ın Türkiye'nin yıllık kan, ilik ve kök hücre ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedeflediğini belirten Saygılı şunları kaydetti:


"Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay'ı; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Bugün 9 Bölge Afet Yönetim Merkezi, 19 Yerel Afet Yönetim Merkezi, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti ile Kızılay, yüz binlere acil barınma ve beslenme imkanı verebilecek kapasitesine sahip."


Yardımlar dünyaya uzanıyor


Kızılay'ın yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzattığını anımsatan Saygılı, "Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslar'a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteren Kızılay, uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları ile de Türkiye'nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Endonezya'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.


Kızılay maske ve aşure dağıttı


Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, konuşmasının ardından Kızılay'a düzenli kan ve kök hücre bağışında bulunan Memiş Akçam'a ve Reşan Arlıer'e plaket verdi. Kızılay gönüllülerinin kan bağışıyla devam eden kutlamalar geleneksel olarak düzenlenen aşure dağıtımıyla devam etti. Aşure kazanının başına geçen Saygılı ve Kızılay gönüllüleri vatandaşlara kaselerce aşure dağıttı. Etkinlik sonunda vatandaşlara, korona virüs sebebiyle zorunlu tutulan ve kullanımı büyük önem arz eden maske dağıtımı da yapıldı. - ADANA

Türk Kızılayı, Kızılay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'ın 152'nci yaşı kutlandı - Son Dakika

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