Başkent Gaz'ın, Ensar Vakfı üzerinden yaptığı 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen ve çok sayıda eleştiri alan Kızılay'ın 2015-2019 yılları arasındaki Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı. Rapora göre 5 yıllık süreçte 9 milyar 959 milyon 622 bin 802 lira bağış alındı.
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4.02.2020 19:13:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları - Son Dakika