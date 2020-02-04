Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları - Son Dakika Ekonomi

Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları

21 dakika önce

Başkent Gaz'ın, Ensar Vakfı üzerinden yaptığı 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen ve çok sayıda eleştiri alan Kızılay'ın 2015-2019 yılları arasındaki Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı. Rapora göre 5 yıllık süreçte 9 milyar 959 milyon 622 bin 802 lira bağış alındı.

Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:52 
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