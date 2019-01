Kızılay'ın Acil Kan Bağışı Çağrısına Esenler'den Destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın acil kan bağışı çağrısının ardından Esenler'de kan bağışı seferberliği başlatıldı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın acil kan bağışı çağrısının ardından Esenler'de kan bağışı seferberliği başlatıldı. Genç yaşlı onlarca vatandaş kan vermek için Şehit Emrah Sağaz İlkokulu bahçesine kurulan Kızılay çadırını doldurdu.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kış şartları nedeniyle kan bağışı miktarında ciddi düşüş olduğunu duyurması ve tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından Esenler'de adeta seferberlik başladı. Esenler Belediyesi, Esenler Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Esenler Şubesi "İyilik Senin Kanında Var" sloganıyla kan bağışı için harekete geçti. Bu kapsamda Şehit Emrah Sağaz İlkokulunda başlatılan kampanya ile onlarca ünite kan toplandı. Çocuklarını okula getiren birçok velinin de katılımıyla okul bahçesine kurulan Kızılay çadırı dolup taştı. Vatandaşlar kan vermek için uzun kuyruklar oluştururken Esenler Kaymakamı Adil Karataş da kan bağışında bulundu. Çadıra gelen kimi vatandaşlar ise kök hücre bağışı için bilgi aldı.



"Ortalama her okuldan 150 ünite bekliyoruz"



Kan bağışının önemine dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bugün burada okulumuzda başladı tüm okullarda da devam edecek. Ortalama her okuldan 150 ünite bekliyoruz. Kış aylarında kanla ilgili sorun yaşanıyormuş bizim gibi nüfusu yüksek olan ilçelere bu konuda önemli iş düşüyor. Esenler Belediyesi olarak kan konusunda Kızılay'a en fazla katkı sunan ilçelerden bir tanesiyiz. Kampanyayı kardeşlerimizin ayağına götürmüş oluyoruz, Bir yaraya derman olmak, bir derde deva olmak, bir hastaya şifa olmak üzere bu kampanyayı başlatıyoruz, Cenab-ı Hak hayırlı etsin" dedi.



"Genç, yaşlı herkes gelsin kan versinler"



Kan bağışının hayati önem taşıdığını belirten ve genç yaşlı herkesin belirli aralıklarla kan bağışında bulunması gerektiğini dile getiren Nurcan Tunç, "Herkes gelsin versin, hastalık çok olduğu için can kurtarıyoruz. Genç, yaşlı herkes gelsin kan versinler" dedi.



"Her 3 ayda bir kan bağışımızı yapıyoruz"



Kış aylarının gelmesiyle kan bağışı oranının düşmesinin yanlış olduğunu dile getiren Rıfat Akkaya, "Her 3 ayda bir kan bağışımızı yapıyoruz. Mutlaka kan bağışında bulunmak istedik, güzel bir duygu. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

