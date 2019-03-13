Kızılay'ın Beyşehir'de Düzenlediği Kan Bağışı Kampanyası

Beyşehir ilçesinde, Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir ilçesinde, Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Beyşehir Devlet Hastanesi'nde, Türk Kızılayı ve Devlet Hastanesi Başhekimliği işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların yanı sıra, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.



Kampanya kapsamında Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, kurum amirleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler de kan bağışında bulundu.



Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Hastanemizde ilki yoğun ilgi gören kan bağışı kampanyamızın ikincisine de yine toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Kan bağışı kampanyasına destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün başlayan ve yarın da sürecek iki gün süreli kampanya kapsamında tüm vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz." dedi.

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