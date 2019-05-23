Son Dakika Haberleri: Kızılay'ın Cacabey Meydanındaki iftarına yoğun ilgi

Kızılay'ın Cacabey Meydanındaki iftarına yoğun ilgi

7 saat önce

Kızılay'ın Cacabey Meydanındaki iftarına yoğun ilgiKIRŞEHİR - Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından Cacabey Meydanında yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kızılay'ın Cacabey Meydanındaki iftarına yoğun ilgi
KIRŞEHİR - Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından Cacabey Meydanında yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.
Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, düzenli yapılan iftarların devam edeceğini hayırseverlerin de desteklemesi gerektiğini söyledi.
Kırşehirlilerin yoğun katılım gösterdiği iftar programı öncesi konuşan Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yavuz, "Kızılay her yıl böyle organizasyonlar yapıyor. Bizde bu yıl devam ettirme yönünde karar aldık. Gönüllülerimiz ve vatandaşlarda bizlerin iftarına katılım sağladı. Bizler, her zaman ihtiyacı olan insanlarımızın yanındayız. İhtiyacı olan insanlarımıza yardım edecek vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz."dedi.
Meydan da düzenlenen iftar programına katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşla sohbet etme imkanı da bulurken yemek sırasına da girip dağıtım yapan gönüllülerle de sohbet etti.
Programa Vali İbrahim Akın ile birlikte Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları amirleri de katılım sağladı.
Kızılay'ın Cacabey Meydanındaki iftarına yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:07 Kaynak: İHA
Fikret Yavuz, Kırşehir, Kızılay, Yerel
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