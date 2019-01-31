Son Dakika Haberleri: Kızılay'ın Çağrısına Yanıt Gecikmedi

Kızılay'ın Çağrısına Yanıt Gecikmedi

1 saat önce

Kış şartları nedeniyle kan stoklarında yaşanan düşüş sonrası Kızılay tarafından yapılan bağış çağrısına, Kahta Devlet Hastanesi ve Kahta Gençlik Merkezinden destek geldi.

Kızılay'ın Çağrısına Yanıt Gecikmedi, System.String[]
Kış şartları nedeniyle kan stoklarında yaşanan düşüş sonrası Kızılay tarafından yapılan bağış çağrısına, Kahta Devlet Hastanesi ve Kahta Gençlik Merkezinden destek geldi.

Kahta Devlet Hastanesinin etkinlik alanına konuşlandırılan mobil kan toplama standına kurum çalışanları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar formları doldurduktan sonra kan bağışı için sıraya girdi. Kan vermek için standın olduğu yere gelen vatandaşlar yoğunluktan zaman zaman kuyruk oluşturdu.

Kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu belirten Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, "Kızılay'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de adeta bir seferberlik başlatıldı. Biz de Kahta Devlet Hastanesi olarak bu çağrıya duyarsız kalmayarak Kahta Gençlik Merkezimiz işbirliği ile kapsamlı bir çalışma yaptık. Tabi bu insanlık adına yapılan bir çalışmadır. Bunun sıhhat yönü de mevcuttur. Verdiğimiz kanın insanlara katkı yaptığını düşünürsek, manevi yönü bile yeterlidir" diye konuştu - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

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