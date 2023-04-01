Kerem Kınık, çadır satışını aklamak için uğraşıyor! Atatürk imzalı belge bile paylaştı - Son Dakika
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Kerem Kınık, çadır satışını aklamak için uğraşıyor! Atatürk imzalı belge bile paylaştı

01.04.2023 16:09

Kızılay'ın depremlerin ardından Ahbap'a çadır sattığının anlaşılmasının ardından tepkilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kendisini "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" diyerek savunmuştu. Bugün bir köşe yazısında iddiası yalanlanan Kınık, bu kez de sosyal medya hesabından "İfademi açmak ve belgelemek istiyorum." sözleriyle savunurken, Atatürk imzalı belgeler paylaştı.

6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağında yer almıştı.

"ATATÜRK VE İNÖNÜ DE ÇADIR SATIŞI YAPTI" DEMİŞTİ

İstifa çağrıları yapılan Kınık, görevine devam edeceğini açıklayıp "Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" demişti. Bu iddianın bazı haber sitelerinde yalanlanmasının ardından Kınık, sosyal medya hesabından bu kez yeni bir paylaşım yaptı.

"İFADELERİMİ BELGELEMEK İSTİYORUM"

Bu kez belgeler paylaşan Kızılay Başkanı, "Şahan Gökbakar ile diyaloğumuzda Murat Ağırel'in ilgilenip araştırdığı Atatürk ve İsmet İnönü'nün emri ve oluru ile Kızılay'ın çadır satışı yaptığı ifademi açmak ve belgelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kınık'ın açıklaması şu şekilde:

1- Kızılay Tüzüğü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Kızılay Fahri Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak onayladığı 1926 Kızılay tüzüğünde gelir olarak Kızılay'a verilen inhisar (tekel) ve imtiyaz (ticari/sınai ayrıcalık) konularında Cemiyetin gelir getirici şirketler kurarak bunları işletip finansal bağımsızlık ve sürdürülebilirlik kazanması murad edilmiştir. Bu konuda Atatürk hem Kızılay'a verdiği emirlerle iktisadi teşekkülleri kurdurmuş ve onu güçlü bir piyasa aktörü haline getirmiş hem de Devlet'in ilgili kurumlarına talimat vererek bahse husus malzemelerin (ilaç, maske, çadır vs) Kızılay'dan satın alınmasını sağlamıştır. 155 yıllık Arşivimizde bu satışlara ait on binlerce fatura, irsaliye, ayniyat belgeleri mevcuttur. Ayrıca bunları araştırmacılara da açtık.

2- Murat Ağırel ile paylaştığım ancak yazısına almayı tercih etmediği bir başka örnek belge ise Kızılay'ın TBMM'ye yaptığı bir çadır satışına ait belge. Bu işlem de Başbakan Rüştü Saraçoğlu Meclis Başkanı Abdülhalık Renda ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün onayı ile gerçekleştiriliyor.

3- Hilali Ahmer'den Türk Kızılay'a gelen ortak hikâyemizi belgelerle kaleme alıyoruz, pek yakında da yayınlayacağız. Ayrıca Cemiyetimizin pek az bilinen yönlerini ve yaşanmışlıklarımızı da bu kitapta okuyucularla paylaşacağız. Güçlü Kızılay daha güçlü Millet ve daha güçlü Devlet demektir. Cemiyetimizin güçlenmesi için el birliği ile çalışalım, özellikle yaraların sarılması, yıkılanın yapılması gereken şu günlerde…"

İşte o belgeler:

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Kerem Kınık, Kızılay, Deprem, Güncel, Son Dakika

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