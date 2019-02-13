Kızılay'ın Dost Eli, İyiliğe Mülteci" Projesi Tanıtıldı

Türk Kızılay Karabük
Şubesi tarafından hazırlanan "Kızılay'ın dost eli, iyiliğe mülteci" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) iş birliğinde yapılan projenin Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısına, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih
Vargeloğlu, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış
, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) İl Müdürü İsmail Yıldırım
, Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu
, BAKKA Koordinatörü Sakin Eren, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Mehmet Uzun, burada yaptığı konuşmada, projeyle, ailesini savaşlar ve terör nedeniyle kaybetmiş kadınların kendi imkanlarıyla geçimlerini sağlamalarının önünü açacaklarını söyledi.
Proje hakkında teknik bilgiler aktaran Uzun, 40 sığınmacı kadının dil başta olmak üzere birçok meslek grubunda kurs gördüğünü ifade etti.
Toplantı, kursiyerlerin eserlerinin sergilenmesiyle son buldu.