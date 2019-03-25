Son Dakika Haberleri: Kızılay'ın Geleceği Ankara'da Görüşüldü

Kızılay'ın Geleceği Ankara'da Görüşüldü

50 dakika önce

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Kızılay'ın davetlisi olarak tam kadro Ankara'da stratejik plan çalıştayına katıldı.

Kızılay'ın Geleceği Ankara'da Görüşüldü, System.String[]
Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Kızılay'ın davetlisi olarak tam kadro Ankara'da stratejik plan çalıştayına katıldı.

2020-2030 yılları arasında hedeflenen Kızılay'ın yeni stratejilerinin oluşturulduğu çalıştayın son toplantısı, Genel Merkez ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalıştaya tam kadro olarak katıldıklarını belirten Şube Başkanı Egemen Temizsoy; "Ayrı bölgelerde yapılan çalıştayımızın sonuncusuna katıldık, Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık önderliğinde, Kızılay gönüllüleri ile birlikte 10 senelik hedefler doğrultusunda Kızılay'ı nasıl daha ileri noktalara getirebile-ceğimizi tartıştık, birçok yeni fikirler ve projeler ile destekledik, çok verimli bir çalışma oldu. Bu hedefleri çok yakında kamuoyu ile paylaştıkça Kızılay'ın kendini nasıl aştığına hep beraber tanık olacağız, artık Kızılay'ı sadece kan, afet gibi konularda değil toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik her alanda bundan sonra sık sık göreceğiz" dedi.

Stratejik toplantının sonunda Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a Eskişehir hatırası olarak lületaşından yapılma Nasreddin Hoca plaketi verdi. Eskişehir Şube yöneticileri de diğer il ve ilçelerden gelen Kızılay yöneticilerine lületaşı tespih hediye etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

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